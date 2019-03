Historische Kutsche umgebaut: Statt mit Pferden läuft sie mit Elektromotor

Eine Kutsche ohne Pferde? Genau: Eine historische Pferdekutsche aus der Jahrhundertwende wird in Homberg nun mit Elektromotor angetrieben.

Alles begann vor drei Jahren mit einer Spielerei, jetzt sind sie fast fertig: Timo Rose, Jens Boland und Thomas Happel haben gemeinsam eine historische Pferdekutsche aus der Jahrhundertwende umgebaut.

Es ist ruhig auf der Straße in Caßdorf. Kein Auto ist zu hören – und erst recht nicht das Huf-Getrappel eines Pferdes. Trotzdem ist Jens Boland auf einer Kutsche unterwegs. Einer Kutsche, die sich ganz ohne tierische Hilfe bewegt. Mit seinen Freunden Thomas Happel und Timo Rose hat er das Fahrzeug zu einer Elektromotorkutsche umgebaut. Mit den Testfahrten wollen die drei Schrauber sobald als möglich beginnen.

„Der Rückwärtsgang geht mal wieder nicht. Da müssen wir noch was machen“, sagt Timo Rose. „Brauchen wir den überhaupt? Vielleicht klappt das ja auch so“, erwidern Jens Boland und Thomas Happel.

+ © Chantal Müller

Immer wieder verfallen die drei Männer während des Gesprächs in technisches Geplänkel. Es ist ihnen anzumerken, wie viel Spaß ihnen die Arbeit an der Pferdekutsche macht. Der Motor eines Elektroscooters, die Bremsen einer Kawasaki und ein altes Kraftwagenrad als Lenkung – mit viel Kreativität und Ideenreichtum haben Boland, Happel und Rose eine alte Kutsche zu einem motorisierten Fahrzeug umgebaut. Nach drei Jahren sind sie so weit, dass sie mit sechs Stundenkilometern durch die Straßen Caßdorfs fahren könnten. Wären da nicht die Probleme mit der Schaltung. Die habe immer wieder für Rückschläge gesorgt. Noch sei außerdem ungewiss, wie lange die Akkus reichen und wie viele Menschen die Kutsche überhaupt tragen könne, sagt Boland. „Es fehlen Erfahrungswerte.“ So hätten sie zu Beginn noch überlegt, ob die Kutsche überhaupt eine separate Bremse benötige. „Bei der ersten Fahrt haben wir dann aber gemerkt: besser ist das“, berichtet Boland. Und das, obwohl die Männer mit der Kutsche nicht schneller als sechs km/h fahren wollen – obwohl sie könnten. Bis zu dieser Geschwindigkeit bräuchten sie weder TÜV noch Zulassung.

+ Für jede Speiche extra angefertigt: Thomas Happel hat die Achse, die die Räder mit der Lenkung verbindet, eigens für die Kutsche angefertigt. © Chantal Müller

Die Kutsche wurde um 1900 hergestellt, jetzt besitzt sie einen Elektromotor. Vergangenheit und Zukunft haben die drei so miteinander verbunden. Da dürfen Spielereien wie der Nachbau eines Flux-Kompensators nicht fehlen: In der Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ ermöglicht diese Technik es, durch die Zeit zu reisen.

Das Schrauber-Team hat sich die Arbeiten untereinander aufgeteilt. Boland hilft beim Schrauben, organisiert die benötigten Teile und verwaltet das „kleine Budget“. Thomas Happel ist der mechanische Konstrukteur in der Gruppe, Timo Rose hat die komplette Elektronik für die Steuerung der Kutsche gebaut. „Wir ergänzen uns super“, erzählen sie.

Auch den Familien bleibt nichts anderes übrig, als mitzumachen: Da wird das Wohnzimmer kurzerhand zum Versuchslabor, um die Steuerung auszutesten, oder die Garage zur Werkstatt.

Das große Ziel war es, auf dem Hessentag in Bad Hersfeld teilzunehmen. Das werden sie aber wohl nicht schaffen, sagen sie. „Es sieht aber ganz gut aus, dass sie dieses Jahr fertig wird“, sagt Jens Boland. Dann könnten sich die Männer vorstellen, ihre Kutsche auch bei Hochzeiten, auf Festen und Messen einzusetzen – und mit sechs Stundenkilometern ganz ohne Huf-Getrappel durch die Straßen zu rollen.