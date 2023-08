Hochlandrock-Festival findet in Welferode zum 20. Mal statt

Freier Eintritt

+ © Richard Kasiewicz Diesmal ist der Eintritt frei für das Hochlandrock-Festival, bei dem neun Bands auftreten, frei: Im vergangenen Jahr war die Band Purple Rising dabei. (Archivfoto) © Richard Kasiewicz

Freien Eintritt gibt es beim Hochlandrock-Festival in Welferode. Der Grund dafür: Das Festival findet am Freitag, 18. August, und Samstag, 19. August, zum 20. Mal statt.

Welferode – „Wir wollen damit unseren Dank an alle Fans, Helfer und Bands ausdrücken“, sagt Sina Jung vom Hochlandrock-Verein, der das Festival organisiert.

2001 hatte alles begonnen. „Ein Rockfan aus Welferode hat den Startschuss gegeben, damals diente ein Lkw-Trailer noch als Bühne“, blickt Jung zurück. Daraus sei die „logische Konsequenz“ entstanden, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, damit die Veranstaltung auf ein „solides gesellschaftliches Fundament gestellt werden kann“, so Jung.

Der Hochlandrock-Verein wurde dann 2015 gegründet. „Der Blick über den musikalischen Tellerrand ist das Ziel, das die Vereinsmitglieder durch gemeinsame Besuche von Konzerten realisieren“, erklärt Jung. Dabei kommen Jahr für Jahr viele neue Ideen für potenzielle Bands zustande. „Das Hochlandrock-Festival zieht mittlerweile jedes Jahr bis zu 1000 Besucher an“, sagt sie.

Das Festival findet auf der Festwiese in Welferode statt

Die Corona-Pandemie ging auch am Hochlandrock-Festival nicht vorbei. 2020 musste es ausfallen und das Jahr später feierten die Rock- und Metal-Fans im Homberger Stadtpark. „Das war mal ein ganz anderes Erlebnis, aber uns wurde schnell klar, dass der Stadtpark nicht vergleichbar mit unserem Festival in Welferode ist“, erzählt Jung. Im vergangenen Jahr ging es dann wieder zurück nach Welferode. „Da waren wir wirklich erleichtert.“

In diesem Jahr findet das Festival wie gewohnt auf der Festwiese in Welferode satt. Dort kann wieder gezeltet werden – „natürlich kostenlos“, betont Jung. Das sei eine einzigartige Festival-Location, denn man habe einen herrlichen Blick über das nordhessische Bergland.

Und auch die Musik verspreche viele Höhepunkte. „Mit einer interessanten Mischung von Punkrock und Folk über Ska bis Heavy Metal werden viele musikalische Vorlieben bedient“, sagt Jung.

Neun Bands treten an zwei Tagen auf

Die insgesamt neun Bands präsentieren eine Mischung aus deutschen Texten und interpretierten Cover-Songs. „Die Band Last Jeton zum Beispiel gehört zu Deutschlands besten Rock-Bands mit einer Frontsängerin und hat auch schon den Preis als beste hessische Rock-Band abgeräumt“, sagt Sina Jung. Sie böten dem Publikum von einfühlsamen Balladen über Rock und Metal, Qualität auf höchstem Niveau.

Und auch die Band 3rd Grade Burn liefere einen Live-Auftritt, der dem Publikum in Erinnerungen bleibe. „Das zweite Album von der Band wurde in Fachzeitschriften gleichauf mit Meisterwerken internationaler Größen wie Pantera gesetzt“, betont Sina Jung.

Die weiteren Bands: Lärmbelästigung mit Punkrock-Hits aus den 80er-Jahren, Fatmull aus Schwalmstadt und Fabula Rasa mit Folk-Melodien. Des Weiteren treten folgende Künstler noch auf: die Metal-Band Veion, die Heavy-Metal- und Hard-Rock-Band Wasted Maniacs, Skartoffel aus dem Münsterland und die Band Moulderdeyer, eine melodische Rock-Band mit Einflüssen aus diversen Metal-Bereichen.

800 Besucher haben Platz auf dem Gelände

Essen und Getränke dürfen beim Festival natürlich auch nicht fehlen. Es wird nordhessische Bratwurst, Currywurst und Pommes geben. „Auch die Cocktailbar öffnet neben dem Bierpilz wieder die Pforten“, sagt Jung.

Auf dem Gelände gebe es eine Kapazität von 800 Besuchern. „Wir hoffen natürlich zum Jubiläum auf entsprechend viele Besucher, gerade durch die Qualität der Bands sowie den kostenlosen Eintritt inklusive Camping“, sagt Jung.

Da das Wetter am Festivalwochenende in vergangenen Jahren nicht immer wirklich gut gewesen sei, habe der Verein mittlerweile immer ein großes Zelt auf dem Platz, damit die Fans im Trockenen feiern können. „Wobei den Hardcore-Fans so ein bisschen Regen auch nichts ausmacht“, sagt Jung.