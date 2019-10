Abrissarbeiten für Homberger Multifunktionshaus beginnen

So soll es einmal aussehen: Der hintere Teil des Hauses an der Holzhäuser Straße 3 wird durch einen Neubau ersetzt.

Die Stadt Homberg macht einen weiteren Schritt zur Revitalisierung der Altstadt: In der Kreisstadt beginnen die Abrissarbeiten für das Multifunktionshaus.

Es soll ein Haus für Jugend und Kultur werden und damit auch die Homberger Altstadt beleben – jetzt geht die Stadt den nächsten Schritt. Für das Multifunktionshaus am Marktplatz beginnen am Montag die Abrissarbeiten im Bereich der Holzhäuser Straße und der Enge Gasse.

„Jetzt wird es ernst“, sagt Bürgermeister Dr. Nico Ritz bei der Baustellen-Begehung. Die Arbeiten an den denkmalgeschützten Fachwerkhäusern und dem Verbindungsbau sollen Ende 2020 abgeschlossen sein.

Bis aus ihnen aber ein barrierefreies, multifunktional nutzbares Ensemble geworden ist, muss eine Menge Platz im verwinkelten Hinterhof geschaffen werden. Die Planer rechnen mit bis zu 4000 Kubikmetern Schutt, der beim Abriss abtransportiert werden muss.

Zunächst wird der alte Lebensmittelmarkt, ein flacher Anbau hinter dem Gebäude Marktplatz 15, abgerissen. Auch der hintere Teil des Hauses an der Holzhäuser Straße 3 wird zurückgebaut. Dieser Bereich soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Im Gebäude hatte es mehrmals gebrannt

Das ist nötig, weil es im hinteren Teil des Gebäudes mehrmals gebrannt hat. Einige Bauteile sind durch gesundheitsgefährdende Giftstoffe kontaminiert. Sie hätten aufwendig ersetzt werden müssen, sagt Projektsteuerer Thiemo Glomb.

Das Gebäude Marktplatz 15 würde von den Arbeiten zwar erst einmal nicht berührt. Einen straffen Zeitplan haben die Planer dennoch: „Ende Februar 2020 wollen wir mit den Abrissarbeiten fertig sein“, sagt Glomb.

Das Haus an der Holzhäuser Straße 3 bleibt mehrgeschossig. Der alte Lebensmittelmarkt soll anschließend nicht mehr vollständig durch einen eingeschossigen Neubau ersetzt werden. Er verbindet Holzhäuser Straße 3 und Marktplatz 15 miteinander und wird nur die halbe Gebäudebreite des Hauses am Marktplatz einnehmen, sagt Hess. Etwa 750 bis 800 Quadratmeter Nutzfläche werden so nach Abschluss der Arbeiten zur Verfügung stehen.

Es wird eine große Freifläche geschaffen

Noch größer wird allerdings die geschaffene Freifläche: Der Bürgermeister rechnet mit etwa 1000 Quadratmetern an freiem Raum, der durch den Abriss der Gebäude entsteht. Die Entscheidung, wie dieser Innenhof genutzt werde, stehe noch aus, sagt Ritz. Denkbar wäre, Raum für Parkplätze zu schaffen oder den Innenhof zu begrünen.

Die Stadt rechnet mit Kosten von etwa 3,2 Millionen Euro für den Umbau der Häuser zu einem Multifunktionshaus. Das Projekt wird mit 2,7 Millionen Euro vom Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung gefördert.