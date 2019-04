Ärger um Hundehaufen in Homberg: Halter lassen Kot der Tiere einfach liegen

Homberg. Acht Spenderboxen für Tüten, in denen Hundekot aufgenommen werden soll, sind im Homberger Stadtgebiet verteilt. Dennoch halten sich nicht alle Halter an die Regeln.

Im Osterbach ist das Thema besonders aktuell. Bernd Foerster ist es leid, dass immer noch zu viele Hundehaufen die Grünanlage rund um die Sau in Homberg die Wiese zieren. Das unangenehme Thema ist kein neues im Osterbach. Obwohl es seit zwei Monaten Spenderboxen für Tüten gibt, in denen der Hundekot aufgenommen werden soll, und es viele Hinweistafeln gibt, sammeln noch immer einige Hundehalter die Hinterlassenschaft ihrer Tiere nicht ein.

„Es sind vor allem einige größere Hunde, die regelmäßig gesehen werden, wie sie ihren Haufen absetzen“, sagt Foerster. Der 69-Jährige geht selbst dort mit seinem Hund, einem kleinen Zobel Cocker, Gassi. „Man kennt sich hier unter den Hundehaltern“, sagt er. Und man wisse auch, wer sich nicht an die Verordnung halte.

Für Foerster ist das auch eine moralische Frage. Denn das Terrain befindet sich im Einzugsbereich des Kindergartens Osterbach und der Grundschule. Außerdem lebten Familien mit Kindern in dem Wohngebiet, die nachmittags auf dem Gelände spielen. Einige der Kinder gehen über die Fläche zur Schule. „Kinder laufen im Sommer auch schon mal durch das Gras und können in die Haufen treten“, sagt Foerster. Das sei eklig. Ein Teil der Hundehalter bleibe einfach weiter uneinsichtig. Dieses Verhalten sei für ihn nicht nachvollziehbar. Sie argumentierten, die Stadt müsse sich darum kümmern, weil sie Hundesteuer zahlen würden. Für ihn ist das kein Argument. Auch in der Stadt gebe es das Problem weiterhin. „Für uns Hundehalter ist es doch eine Pflicht, uns um die Hinterlassenschaften unserer Tiere zu kümmern.“

Da gebe es einige schwarze Schafe, die sich einfach nicht daran hielten. „Sie bringen alle in Misskredit“, sagt Foerster. Die Stadt habe ihr Möglichstes getan und die Boxen aufgestellt. Auf den Schildern sind Hinweise mit Appellcharakter zu lesen: “Hundekot ist aller Sauberkeit Tod.“ Doch auch dies halte einige nicht ab, berichtet der Hundebesitzer.

Das Ordnungsamt kann allerdings nur bedingt etwas gegen die Hinterlassenschaften der Tiere tun. Cornelia Berresheim, Leiterin des Ordnungsamtes in Homberg, bekommt immer wieder Beschwerden in dieser Hinsicht. „Was sollen wir noch machen?“ sagt sie. Man mache es den Hundehaltern schon leicht, indem die Spenderboxen mit den Beuteln aufgestellt wurden. „Das einzige was uns bleibt, ist es, sie auf frischer Tat zu ertappen.“

Würde jemand die Ordnungsbeamten sehen, dann hielte er die Hunde zurück, berichtet Berresheim. Man könne immer wieder nur appellieren. Jeder, der dies beobachtet, könnte es dem Ordnungsamt melden, dann müsse er aber auch als Zeuge zur Verfügung stellen. Das Vergehen kostet 25 Euro, bei Wiederholung verdoppelt sich der Betrag.

Acht Boxen im Stadtgebiet

Vor zwei Monaten hat die Stadt acht Spenderboxen mit Beuteln für Hundekot im Stadtgebiet aufgestellt, davon vier allein im Osterbach, zwei im Stadtpark und zwei in den Efzewiesen. Judith Stark von den Technischen Betrieben der Stadt sagt, sie würden gut angenommen. Die Beutel werden genutzt, das sehe man daran, dass sie in den Mülleimern landen. Sie habe bereits Beutel nachbestellen müssen. Sie könne aber keine Aussage darüber treffen, inwiefern sich die Situation dadurch insgesamt genau verbessert habe.

Schwarze Schafe gebe es immer, sie wisse von zwei Brennpunkten in der Stadt. Ein großes Problem seien die Hundehaufen auch für die Kollegen des Bauhofs. Beim Mähen der Wiesen, werden die Haufen aufgewirbelt und sie bekommen dann den Dreck ab. Daher wolle man noch mehr solcher Spenderboxen aufstellen.