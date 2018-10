Einer, der sich behauptet: Betten Wohlrab in Homberg besteht seit 70 Jahren

Homberg. Viele Einzelhändler in Homberg müssen schließen. Für Roland Wohlrab von Betten Wohlrab aber gibt es keinen Grund zum Aufhören. Solange er gesund bleibt, will er weitermachen.

Sie liefen von Dorf zu Dorf, die Körbe vollgepackt mit Arbeitskleidung, das Warenlager in der Zwei-Zimmer-Wohnung – ganz klein hat Betten Wohlrab 1948 in Homberg angefangen. Daraus wurde nach und nach ein Bettenfachgeschäft. Roland Wohlrab führt das Geschäft, das sein 70-jähriges Bestehen feiert, in dritter Generation. Ein Einzelhändler, der sich in der Stadt behauptet.

Es ist gemütlich und verwinkelt im Geschäft von Roland Wohlrab, kaum zu glauben, dass der 61-Jährige mit Frau Renate und fünf Mitarbeitern Matratzen, Decken, Bettwäsche, Handtücher und Wasserbetten auf 300 Quadratmetern Fläche verkauft. Als eines der wenigen bieten sie Bettenreinigungsservice in der Federwaschanlage an.

Um 1948 die erste Ware zu kaufen, musste Wohlrabs Großvater seinen Anzug versetzen, 1955 konnte der erste Laden an der Untergasse angemietet werden – bereits mit Bettenfederreinigung. 1961 wurde das Haus an der Freiheiter Straße gekauft und stetig vergrößert. Im Jahr 1985 schließlich übernahmen Roland und Renate Wohlrab das Geschäft.

+ Vom Korb zum Laster: Der erste Lieferwagen, den die Familie Wohlrab einsetzte. © Foto: Wohlrab/nh

Die Matratzen sind es, die heute eine der Hauptstützen des Unternehmens sind, sagt Wohlrab. „Damit haben wir uns einen Namen gemacht.“ Und damit, glaubt er, können sie auch weiterhin bestehen. Denn sie böten mehr als günstige Matratzen- und Bettwäsche an. Ihre Stärke sei die Beratung: „Wir fahren zum Ausmessen zu den Kunden, liefern die Matratzen, justieren nach und entsorgen die alten kostenlos.“

Seit 1995 hätten sie gerade einmal sechs Matratzen wieder zurücknehmen müssen, erzählt Wohlrab. „So was funktioniert nur, wenn man sich mit den Kunden auseinandersetzt.“

Schnell und billig Decken kaufen – ein solches Kaufverhalten kann Wohlrab nicht bestätigen, im Gegenteil. „Die Kunden legen wieder Wert auf artgerechte Tierhaltung und sind bereit, etwas mehr Geld zu bezahlen.“ Aus diesem Grund bietet Betten Wohlrab auch keine Federn und Daunen von Tieren an, die lebend gerupft wurden. Diese Beratung und das breite Angebot könnten der Trumpf für die Zukunft sein, meint der 61-Jährige.

Dennoch spürt auch er: Die Situation ist nicht einfacher geworden. Viel mehr als das Internet bereiten Wohlrab aber die Konditionen der Lieferanten Kopfzerbrechen. „Viele liefern nur noch nach Mindestbestellmenge“, erzählt er. Dann werde es schwierig, einen einzelnen Waschlappen für eine bestimmte Kundin zu bekommen.

Den Sprung zum Online-Handel habe er ganz klar verpasst, sagt Wohlrab. Investieren könnte man allerdings in einen Internetshop, der anbietet, Federbetten individuell zu befüllen. „Aber dafür braucht es frisches Blut und eine neue Generation.“ Die steht nämlich noch nicht in den Startlöchern, denn die Kinder leben weit weg. „Es wäre schön, wenn es vielleicht eine Mitarbeiter GmbH geben würde“, berichtet der Einzelhändler.

Doch gleich, wie es auch kommen mag, weiterarbeiten möchte der 61-Jährige noch solange, wie es ihm seine Gesundheit erlaubt. „Dann vielleicht aber nicht mehr in einer Sechs-Tage-Woche“, schiebt er hinterher.