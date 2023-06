Ära auf vier Rädern geht zu Ende: Homberger Traditionsbetrieb „Ulrich Autopark“ schließt zum Monatsende

Ende einer Ära

+ © Lea Beckmann Ein Familienbetrieb: Andreas Opfer (links) sollte eigentlich das Autohaus von seinem Vater Hubert Opfer übernehmen. © Lea Beckmann

Der Homberger Traditionsbetrieb „Ulrich Autopark“ schließt zum Monatsende.

Homberg – Es ist für Hubert Opfer und seinen Sohn Andreas kein leichter Schritt. „Unser Plan war ein anderer, mein Sohn sollte den Ulrich Autopark in Homberg übernehmen“, sagt Geschäftsführer Hubert Opfer. Doch nun aber schließt das Autohaus nach 153 Jahren. Am 30. Juni stehen die Türen zum letzten Mal offen.

Der Grund: „Mit den neuen Opelhändler-Verträgen wäre kein profitables Geschäft möglich gewesen“, erklärt Hubert Opfer. Im Mai 2021 hatte der Autobauer Opel deutschlandweit alle Händler- und Serviceverträge gekündigt. „Unter anderem wurde uns danach gleich ein Folgevertrag angeboten – aber in Form eines Agenturmodells“, sagt Hubert Opfer. Dann würde der Betrieb nicht mehr als Händler mehr gelten, sondern als „Agent“ der Marke. „Der Kunde muss bei diesem Modell das Auto online kaufen und wir als Händler würden es ausliefern“, erklärt Andreas Opfer (43).

Von den Opelpartnern galt und gilt das Autohaus Ulrich bundesweit als einer der stärksten

Der Vertragshändler erhalte vom Hersteller dann eine Provision für die erfolgreiche Vermittlung eines Fahrzeuges. „Das ist wie der Onlineversandhandel Amazon – eben nur für Autos“, sagt Hubert Opfer. Er hat zusammen mit seinem Sohn lange über dieses Vertragsmodell nachgedacht – und es dann als Option verworfen.

„Es hat nichts mit der Marke Opel zu tun, aber mit diesem Agenturmodell müssten wir künftig doppelt so viele Autos ausliefern wie bislang“, sagt Andreas Opfer. Von den Opelpartnern galt und gilt das Autohaus Ulrich bundesweit als einer der stärksten.

Kein Wunder, denn Hubert Opfer ist absoluter Experte, was Opel und den Homberger Betrieb angeht: Seit fast fünf Jahrzehnten, seit 46 Jahren ist er dort tätig. Damals, 1977, startete er im Betrieb als Verkäufer. 2001 wurde er Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer. Fünf Jahre später wurde er alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer. Der Geschäftsführer Kai-Uwe Ulrich verließ zu diesem Zeitpunkt die Firma.

+ Eine Ära geht zu Ende: Genau 153 Jahre gab es das Autohaus „Ulrich Autopark“in Homberg, nun schließt es. Der erste Standort war in der Kasseler Straße, wo heute das Einkaufszentrum steht. 2013 zog das Autohaus in die Hersfelder Straße um. Repro: Lea Beckmann © Beckmann, Lea

An ein Ereignis erinnert sich Hubert Opfer gerne zurück: Der Umzug des Autohauses vor zehn Jahren von der Kasseler Straße in die Hersfelder Straße habe eine deutliche Verbesserung für Kunden und Mitarbeiter gebracht. An dem Standort ist das Autohaus noch heute ansässig. „Die Fläche war größer und betriebsfreundlicher“, erzählt der 69-Jährige. In der Hersfelder Straße realisierten sie dann kurze Zeit später auch einen Neubau für ein Reifenhotel.

Für Hubert Opfer, der aus Schellbach kommt, hat es nie einen Alternativjob gegeben. „Das Auto war für mich schon immer wichtig: Früher fieberte man förmlich darauf hin, endlich 18 Jahre alt zu werden, damit man endlich den Führerschein machen konnte“, erzählt er. Diese Leidenschaft hat er seinem Sohn weitergegeben. „Ich war von klein auf mit dabei“, sagt Andreas Opfer. Seit 2006 arbeitet er im Geschäft, seit sechs Jahren ist der 43-Jährige Geschäftsführer.

Autohaus Ulrich: 18 Mitarbeiter des Autohauses haben alle bereits eine neue Stelle gefunden

Doch nun heißt es Abschied nehmen. Hubert Opfer geht in den „wohlverdienten Ruhestand“ und sein Sohn wird im Bankbereich tätig. Auch die 18 Mitarbeiter des Autohauses haben alle bereits eine neue Stelle gefunden. „Wir haben unsere Mitarbeiter frühzeitig über die anstehende Schließung informiert, damit sie genügend Zeit hatten, um einen neuen Job zu finden“, erklärt Hubert Opfer.

Aber nicht nur die Beschäftigten bedauern die Schließung des Autohauses – auch viele Kunden seien über diesen Schritt bestürzt, hätten den fairen Umgang und die familiäre Atmosphäre im Ulrich Autohaus geschätzt.

Die Familie spielte im Geschäft tatsächlich eine große Rolle. „Meine Mutter Sigrid und meine Frau Stefanie waren in der Buchhaltung beschäftigt“, erklärt Andreas Opfer.

Was nun aus der 12 000 Quadratmeter großen Fläche wird, wissen Opfers nicht. „Wir haben an es an ein Immobilienunternehmen verkauft“, erklärt Hubert Opfer. Was das aus dem Grundstück mache, sei noch unklar.

Eines ist aber klar: Vater und Sohn werden auch weiterhin der Marke Opel treu bleiben. Die beiden haben sich gleich zwei „Opel-Oldtimer“ zugelegt: einen Opel Monza und einen Opel Calibra. (Lea Beckmann)