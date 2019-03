Homburg statt Homberg: Falsches Schild für guten Zweck versteigert

Etwas peinlich war die Panne rund um das falsche Homberg-Schild durchaus. Umso erfreulicher ist, dass nun die Tafel in Homberg davon profitiert.

Erst hat es für Aufregung gesorgt, jetzt wurde alles zu einem guten Ende gebracht: Das Homburg-Schild, das am Mardorfer Kreisel angebracht war, wurde für 506 Euro versteigert und an den Höchstbietenden Andreas Braun von der Metzgerei Braun in Großropperhausen übergeben. Der Landkreis hat die Summe aufgerundet, so kam ein Betrag von 750 Euro zustande, der der Homberger Tafel zu Gute kommt.

„Wir haben uns entschlossen, auch mal über uns selbst zu lachen und dann das Beste daraus zu machen“, sagte Landrat Winfried Becker. Acht Bieter nahmen an der Versteigerung teil. Pfarrerin Margret Artzt, Tafel-Koodinator Peter Laukner und Landrat Winfried Becker übergaben das Schild an Andreas Braun. Der will das Schild in der Metzgerei aufhängen. „Mein Plan ist, das Schild erneut zugunsten der Homberger Tafel zu versteigern“, berichtet er.