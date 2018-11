Homberger Landartkünstler vergräbt Granit mit Geschichte der Stadt

Wenn Homberg in tausenden Jahren vielleicht nicht mehr existiert, dann soll ein Stein von der Existenz der Kleinstadt künden.

Landartkünstler Hans-Joachim Bauer hat einen Granit mit Codes gravieren lassen - und vergräbt ihn jetzt.

„Wir meinen, alles ist ewig. Aber das ist nicht so“, sagt Dr. Hans-Joachim Bauer. Und genau deshalb hat der Künstler wieder eine Seiner Ideen in die Tat umgesetzt. Bauer hat einen Stein gravieren lassen, der vom Schicksal Hombergs künden soll – wenn die Stadt längst verschwunden ist. Der Granitstein wird nur einmal zu sehen sein. Dann verschwindet er vier Meter tief unter der Erde.

Hans-Joachim Bauer wäre nicht er selbst, würde er einfach nur einen Stein in der Erde versenken. Die Inschrift „Hier stand Homberg, Stadt am Fluss Efze mit Burg, Kirche, seit tausend Jahren zerstört, vor 400 wieder aufgebaut, jetzt 2018, 9000 Lebende“, steht deshalb nicht nur in deutschen Großbuchstaben auf dem 1,5 Tonnen schweren Stein aus Granit.

Exakt der selbe Satz wurde auch in Binär, einem Computer-Code, und als genetischer Code auf dem Stein verewigt. Damit will Bauer an das Homberg aus dem Jahr 2018 erinnern. „Falls er irgendwann gefunden wird, soll er vom Schicksal Hombergs künden.“ Und einige Jahre könnte der zwei Meter hohe Stein tatsächlich überdauern.

Granit ist ein Tiefengestein, kann laut Bildhauer Uwe Kieling, der den Stein bearbeitet hat, bis zu 20 Millionen Jahre alt werden. Vorbild für den „Stein von Homberg“, wie ihn Bauer nennt, sei der Stein von Rosetta gewesen. Dieser wurde im 18. Jahrhundert im Nildelta in Ägypten gefunden. Auch bei ihm war der Text in drei verschiedenen Schriftarten eingeritzt.

+ Für die Nachwelt: Die Künstler haben ihre DNA auf der Rückseite des Steins eingearbeitet. © Chantal Müller

„Ich wollte so etwas für Homberg gestalten“, berichtet der Künstler. Denn oftmals beschäftigten Menschen sich viel mehr mit Dingen, die sie nicht sehen, als mit denen, die sichtbar sind. Lange habe Bauer überlegt, wo der Stein vergraben werden soll.

Schließlich fiel die Wahl auf eine Fläche hinter der Werkstatt des Natursteinhandels „Petrax“ an der Hersfelder Straße in Homberg, nahe der Efze. Dort wurde der Granit auch von Uwe Kieling bearbeitet. Zwei Tage habe es gedauert, um die 1704 Schriftzeichen in den Granit einzuarbeiten. Für Zuschnitt und Grafik seien zuvor jeweils ein Tag nötig gewesen.

„Der Stein wird quasi im Efzedelta vergraben“, sagt Kieling. Nachdem er nur wenige Stunden zu sehen war. Eine Kennzeichnung soll es nicht geben. „Niemand wird mehr wissen, wo der Stein ist“, sagt Bauer. Finanziert hat Bauer den Stein aus eigener Tasche – und konnte es sich nicht verkneifen, sich doch noch zu verewigen. Auf der Rückseite ist die DNA von Künstler und Bildhauer eingearbeitet – eine Zahnkrone von jedem.

Stein wird in Homberg vergraben

Der Stein von Homberg wird am Samstag, 10. November, auf dem Grundstück der Firma Petrax in drei bis vier Metern Tiefe vergraben. Von 11 Uhr an kann er dort in der Werkstatt auch besichtigt werden. Danach wird es den Stein nur noch auf Fotos zu sehen geben.