Räuber überfallen Homberger Ehepaar zuhause: Täter kamen mit Baseballschlägern

Drei maskierte und mit Schlagstöcken und Baseballschlägern bewaffnete Männer haben in Homberg ein Ehepaar in seiner Wohnung überfallen.

Schneller Ermittlungserfolg für die Homberger Polizei: Nach dem Raubüberfall auf ein Ehepaar in seiner Homberger Wohnung in der Nacht zu Dienstag, konnten die Beamten einen der Täter festnehmen.

Aktualisiert am 28. Februar um 12.50 Uhr. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 24-jährigen Homberger, der der Polizei bereits bekannt ist. Wie die Polizei jetzt mitteilte, konnten sie den Räuber bereits am Mittwochmittag gegen 13 Uhr festnehmen. Er sei beim Amtsgericht Fritzlar der Haftrichterin vorgeführt worden. Die Richterin erließ laut Polizei einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Ermittlungen und die Fahndung nach den beiden anderen Räubern dauern noch an. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Raubes.

Räuber überfielen Ehepaar in Wohnung

Der 24-Jährige und zwei weitere Männer hatten in der Nacht zu Dienstag maskiert und mit Schlagstöcken und Baseballschlägern bewaffnet, ein Ehepaar in seiner Wohnung überfallen. Dabei verletzten sie den 43-jährigen Bewohner, der Mann erlitt mehrere Prellungen und Hämatome am Oberkörper.

Wie die Polizei berichtet, waren die Räuber gegen 1.30 Uhr in die in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung im Homberger Stadtgebiet Osterbach eingedrungen. Der 43-Jährige befand sich mit seiner bereits schlafenden Ehefrau in der Wohnung in der I.-P.-Semmelweiß-Straße, als es gegen halb zwei Uhr an die Tür klopfte. Als der Homberger öffnete, besprühten die mit einem Baseballschläger und zwei Schlagstöcken bewaffneten Täter den 43-Jährigen sofort mit Reizgas, schlugen auf ihn und forderten Geld.

Ehepaar in Homberg überfallen: Täter trugen Masken

Zwei der Eindringlinge durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen, während der dritte Täter den verletzten 43-Jährigen bewachte. Die Täter entwendeten Bargeld aus einer Geldbörse und flüchteten. Die Ehefrau des 43-Jährigen, die sich während des Überfalls nach Angaben der Polizei sehr passiv verhalten hatte, wurde nicht verletzt. Alle drei Täter waren mit grauen Masken mit Augen- und Mundschlitzen maskiert.

Überfall in Homberg: Täterbeschreibung

Die zwei Männer, die die Wohnung durchsucht hatten, sollen schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein.

Einer trug eine graue Jogginghose, schwarze Handschuhe und sprach in akzentfreiem Deutsch.

Der zweite Räuber trug schwarze Handschuhe und eine Hose in Tarnfarben.

Zum dritten Täter konnten die Opfer des Raubüberfalls keine Angaben machen.

Hinweise an die Kriminalpolizei Homberg unter der Tel.: 05681/7740

