Homberg richtet zweite Fahrradstraße ein: In der Engelhard-Breul-Straße haben ab Montag Radfahrer Vorrang

Von: Chantal Müller

Noch gelten die Schilder nicht: Die Engelhard-Breul-Straße wird ab Montag bis zu den Herbstferien zur Fahrradstraße. Dann haben Radfahrer Vorrang. © Chantal Müller

In der Engelhard-Breul-Straße in Homberg haben ab Montag Radfahrer Vorrang.

Homberg – Auf der Engelhard-Breul-Straße in Homberg wird es ab Montag, 4. September, deutlich langsamer als bisher zugehen. Die Straße wird bis zu den Herbstferien testweise in eine Fahrradstraße umgewandelt. Radfahrer haben damit Vorrang vor Autos. Ziel ist es, den Schulweg für die Kinder und Jugendlichen der angrenzenden Theodor-Heuss-Schule sicherer zu machen.

Die Engelhard-Breul-Straße ist damit bereits die zweite Fahrradstraße, die in der Kreisstadt eingerichtet wird. Der Caßdorfer Weg zwischen der Kernstadt und Caßdorf ist bereits als Fahrradstraße ausgewiesen. Die Engelhard-Breul-Straße ist nun über mehrere Wochen hinweg bis zur Kreuzung Stellbergsweg als Fahrradstraße mit dem Zusatzzeichen „Auto und Motorräder frei“ gekennzeichnet.

In der Fahrradstraße ist für Fahrradfahrer das Nebeneinanderfahren erlaubt

Damit heißt es für Autofahrer: langsam fahren. Erlaubt sind maximal 30 Stundenkilometer. Auf Fahrradfahrer muss dabei besondere Rücksicht genommen werden. Autofahrer dürfen den Radverkehr also weder behindern noch ihn gefährden. Für Fahrradfahrer ist das Nebeneinanderfahren erlaubt. Für Fußgänger ändert sich indes nichts. Außerdem bleibt die Straße weiterhin sowohl vom Bindeweg als auch vom Stellbergsweg kommend befahrbar, sagt Bürgermeister Dr. Nico Ritz. Die Engelhard-Breul-Straße wird also nicht zur Einbahnstraße. Fahrradstraßen können laut ADAC dort eingerichtet werden, wo der Radverkehr Priorität hat oder bekommen soll. Die Straßenverkehrsordnung lässt Fahrradstraßen überall dort zu, wo:

eine hohe Fahrradverkehrsdichte herrscht,

eine hohe Dichte erwartet wird,

eine hohe Netzbedeutung für den Radverkehr gegeben ist,

die Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr eine untergeordnete Rolle spielt.

Für die Fahrradstraße in Homberg bedeutet das: Mit der testweisen Umwandlung der Engelhard-Breul-Straße in eine Fahrradstraße soll laut Mitteilung der Stadt Homberg geklärt werden, ob die Straße überhaupt von so vielen Radfahrern genutzt wird, dass es sinnvoll ist, dort dauerhaft eine Fahrradstraße einzurichten.

Darüber hinaus soll der Radweg R5 in Zukunft umgeleitet werden, sagt Ritz. Er wird dann unter anderem über die Engelhard-Breul-Straße führen. Außerdem wird ein zeitlich befristetes Parkverbot für die Haltebucht vor der Theodor-Heuss-Schule eingerichtet. (Chantal Müller)