Homberger Anschluss gesperrt: Baustelle auf der A7 ab Montag – Bauarbeiten dauern bis Ende des Jahres

Von: Lea Beckmann

Auf der A7 kommt es zu einer Baustelle, die am Montag, 22. August, startet: Die Anschlussstelle Homberg wird zeitweise voll gesperrt sein. © Jan Wendt

Auf der Autobahn 7 bei der Anschlussstelle Homberg Efze kommt es zu Bauarbeiten.

Homberg – Auf der Autobahn 7 im Bereich der Anschlussstelle Homberg wird gebaut: Zum Einen erfolgen Straßenbauarbeiten in Fahrtrichtung Würzburg, zum Anderen werden dort in Fahrtrichtung Kassel Verkehrssicherungsarbeiten erledigt. Ab Montag, 22. August, beginnen die Bauarbeiten, teilte die Autobahn GmbH mit.

Auf einer Länge von insgesamt rund fünf Kilometern wird auf der Straße Richtung Würzburg in zwei Bauabschnitten ein neuer Fahrbahnaufbau – bestehend aus Deck- und Binderschicht – eingebaut. Zudem werden Teile der Entwässerung instandgesetzt.

Vorbereitungen für die Hauptarbeiten an der Fahrbahn in Richtung Würzburg beginnen am 29. August

Zu Beginn der Bauarbeiten wird erst mal eine Nothaltebucht am Standstreifen im Bereich der Anschlussstelle Homberg in Richtung Würzburg errichtet. Dieses Vorhaben soll von Montag, 22. August, bis Freitag, 26. August, dauern. Gleichzeitig werde in dieser Zeit auch die Verkehrssicherung in Fahrtrichtung Kassel errichtet.

Die Vorbereitungen für die Hauptarbeiten an der Fahrbahn in Richtung Würzburg beginnen dann am Montag, 29. August. Dafür wird ein Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Würzburg auf die Gegenfahrbahn geführt. Somit seien für die Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen weiterhin drei Fahrstreifen vorhanden. „Das nennt man die 4+2-Regelung“, sagt Joachim Schmidt, Sprecher der Außenstelle Fulda der Autobahn GmbH.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt sollen Mitte Oktober abgeschlossen sein

Ab dem 19. September starten dann die Arbeiten im ersten Bauabschnitt. Es werde ein etwa 14 Zentimeter starker Fahrbahnbelag mittels Fräsmaschinen abgetragen und anschließend in „kompakter Bauweise“ wieder hergestellt. „Bei dieser Bauweise werden mit einem Asphaltzug eine 9,5 Zentimeter starke Binderschicht sowie eine 2,5 Zentimeter starke Deckschicht direkt nacheinander heiß auf heiß eingebaut“, erklärt Schmidt. Dadurch werde ein schnellerer Baufortschritt versprochen und gleichzeitig eine längere Haltbarkeit der neuen Fahrbahn. Die Bauarbeiten bringen ebenfalls mit sich, dass durch den neuen Straßenbelag, dem Kompaktasphalt, der Lärm gemindert wird, teilt Schmidt mit.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt sollen Mitte Oktober abgeschlossen sein. Danach folgen die Vorbereitungen auf den zweiten Bauabschnitt. Im Zuge dieser Bauarbeiten werden voraussichtlich ab dem 24. Oktober auch die Ausfahrt und die Auffahrtsspur an der Anschlussstelle Homberg in Fahrtrichtung Würzburg vollgesperrt. Das soll für eine Woche so sein. Umleitungen werden dann über die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ausgeschildert sein, so Schmidt.

Rund vier Millionen Euro werden in die Sanierung des Streckenabschnitts investiert

Sofern die Bauarbeiten wie geplant verlaufen, werden sie noch in diesem Jahr abgeschlossen, teilt Schmidt mit. Rund vier Millionen Euro werden in die Sanierung des Streckenabschnitts investiert.

2016 wurde auf der A7 der Abschnitt vor der nun anstehenden Baustelle saniert. Das betraf den Bereich in direkter Nähe des Ersatzneubaues des Bauwerkes Völkershain.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die Baumaßnahme und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken. (Lea Beckmann)