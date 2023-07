Homberger Bezirkskantorin Birgit Käfer geht in den Ruhestand

Von: Claudia Brandau

Hatte in Homberg jede Menge musikalischen Spielraum: Bezirkskantorin Birgit Käfer wird am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche in den Ruhestand verabschiedet. © Claudia Brandau

Homberg – Es war Liebe auf den ersten Blick. Als Kirchenmusikerin Birgit Käfer 1996 das erste Mal nach Homberg kam, wusste sie, dass sie ihre „Lebensstadt“ gefunden hatte.

Die Stuttgarterin hatte sich für die Stelle der Bezirkskantorin beworben, war zum Vorstellen angereist, als sie sich in die Stadt verliebte. So sehr, dass sie alles auf eine Karte setzte: Im März 1996 bekam sie die Stelle, im April 1996 kaufte sie einen Bauplatz in Welferode, im März 1997 zogen Käfers ins Haus ein. Jetzt geht die 63-Jährige in den Ruhestand, am Sonntag, 23. Juli, wird sie um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst verabschiedet.

Es ist die berühmte Mischung aus Wehmut und Vorfreude, mit der sie ins neue Leben geht. Freude auf die neue Lebensphase und Wehmut, weil sie mit den Pfarrern Anke Zimmermann und Friedrich Heidelbach und den vielen Engagierten der evangelischen Kirchengemeinde „zu einem tollen Team“ gehörte, weil sie ungezählte schöne Begegnungen, Erlebnisse und Erfolge hatte. Die Abschiedskonzerte mit der Kantorei in Homberg und Treysa im Juni mit dem „Messias“ von Händel waren gleich zwei umjubelte Schlusspunkte, für die es viel Lob und Applaus gab. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu gehen, was soll denn nach diesem Paukenschlag noch kommen?“, fragt sie und lacht.

Dabei war in den 27 Jahren ihres kirchmusiklaischen Wirkens nicht immer alles lustig. Gleich zwei Fusionen standen in dieser Zeit an. Erst verschmolzen die Kirchenkreise Fritzlar und Homberg, dann entstand aus Fritzlar-Homberg, Melsungen und Ziegenhain der Kirchenkreis Schwalm-Eder. Es gab ungezählte Wechsel von Pfarrern und Zuständigkeiten – und doch wusste Birgit Käfer immer, dass sie in ihrer Lebensstadt auch ihre Lebensstelle gefunden hatte.

Denn Homberg hatte viel zu bieten: die dreimanualige Orgel in der Stadtkirche, die leistungsstarke Kantorei und Nachwuchs mit Spaß am Singen. Der Kinderchor, den sie 1996 gründete und bis 2016 leitete, zählte in Spitzenzeiten 45 Sänger. Nicht nur dort zahlte sich das pädagogische Wissen aus dem Lehramtsstudium für Grund-- und Hauptschule aus. Im Studium hatte sie die Kirchenmusik aufgesattelt, das Orgelspiel erlernt.

Der Großvater war Küster, Käfer schon als Kind von der Orgel begeistert und fasziniert vom Klavier, das im Kindergarten stand. Die Eltern aber hatten kein Geld für den Musikunterricht. Birgit Käfer tat mit zehn Jahren das, was sie auch später stets im Amt tat: Sie nahm die Dinge in die Hand. Bot an, auf alle Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke zu verzichten und fand selbst eine Klavierlehrerin, die ihr nur für vier Mark die Stunde Unterricht gab. Der Anfang der musikalischen Karriere war gemacht.

Als Kantorin bildete sie Orgelschüler aus, neben all den anderen Dingen, bei denen sie immer sicht- und vor allem hörbar war, wenn sie mit heller Stimme sang oder die Tasten der Orgel anschlug.

Einmal aber blieb alles stumm: Ausgerechnet am Heiligen Abend im vorigen Jahr gab die Orgel den Geist auf. „Den Besuchern merkte man die Enttäuschung an“, sagt sie. „Es ist eben nicht egal, ob man in der Kirche eine Gitarre oder eine Orgel hört.“ Vor allem dann nicht, wenn jemand die Orgel so leidenschaftlich spielt wie Birgit Käfer. Trotz der Tatsache, dass die Arbeit einer Kirchenmusikerin weder Feierabend noch Wochenende kennt. „Selbst wenn ich zu Hause war, dachte ich immer, ich könnte doch noch mal üben oder die nächste Chorstunde vorbereiten.“ Work-Life-Balance klingt anders.

Aber die war auch nie Birgit Käfers Ziel, ihr ging es um die Menschen und um die Musik. Jetzt ist sie erleichtert, aus der öffentlichen in die private Rolle zu wechseln. Sie will reisen, den Garten auf Vordermann bringen, das Cellospiel erlernen und deutlich mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Das Leben in der Öffentlichkeit wird ihr, die immer nur eher ungern im Mittelpunkt steht, ganz bestimmt nicht fehlen: „Das ist jetzt hoffentlich das letzte Mal, dass ich in der Zeitung stehe,“ sagt sie erleichtert. Tja. Das kommt ganz darauf an, wohin die musikalische Reise im Ruhestand führt. Die Zeitung ist jedenfalls bereit. Denn es gibt ja gottlob auch noch ein Leben nach dem „Messias“ von Händel. Und hoffentlich auch noch mehr Musik von Birgit Käfer. (Von Claudia Brandau)

Info: Fest- und Verabschiedungsgottesdienst, Sonntag, 23. Juli, 14 Uhr, Stadtkirche Homberg.