Homberger Künstlertreff bietet seit 25 Jahren Ausstellungen

Es steckt viel Herzblut drin und zum Jubiläum wird ordentlich was geboten: Der Künstlertreff feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen, mit einer ganzen Woche voller Programm.

Stattfinden wird der Künstlertreff deshalb auch nicht wie gewohnt im August, sondern vom 29. Oktober bis 3. November.

In 25 Jahren hat sich der Homberger Künstlertreff einen guten Ruf erarbeitet. Die Veranstaltung sei inzwischen weit über die Region hinaus bekannt, sagt André Grabczynski, der den Treff organisiert. So sei in diesem Jahr etwa ein Künstler aus Oestrich-Winkel mit dabei. „Das Niveau ist gestiegen.“ Es gebe zwar einen harten Kern von Künstlern aus Homberg. „Es hat aber nicht mehr ausschließlich Hobbycharakter“, berichtet Grabczynski.

Dass der Künstlertreff professioneller geworden ist, zeigt sich in dem großen Programm, das die Organisatoren zusammengestellt haben. Neben der Gemäldeausstellung, die wie gewohnt am Freitag eröffnet wird, gibt es Workshops, Installationen, Skulpturen und einen Basar, an dem Bücher und CDs verkauft werden sollen. „Im Schwalm-Eder-Kreis gibt es mehr zu sehen, als ein paar Bilder“, ist Grabczynski überzeugt.

So zeigt Hans-Joachim Bauer etwa drei Installationen in der Homberger Stadthalle. Die Künstler-Gruppe „Da-Sein“ wird mit einer Installation vertreten sein, außerdem soll es Projekte zum Mitmachen geben, beispielsweise sei ein Malparcours geplant, berichtet der Organisator. In einer Ausstellung hat Michael Toscher 25 Jahre Künstlertreff in Text und Bild festgehalten. Die Fotofreunde Homberg werden Porträtfotografie für Besucher anbieten, sie planen zusätzlich eine Drohnenvorführung. Fotograf Hans Bechheim wird mit Makrofotografien in der Stadthalle vertreten sein.

An der Gemäldeausstellung werden sich etwa 30 Künstler beteiligen. Mit dabei sind unter anderem wieder Ewald Rumpf, Norman Rogers, Klaus Bölling und Silke Gunkel. „Es wird langsam eng. Wir haben nur begrenzt Platz“, sagt Grabczynski. Dennoch können sich Künstler per E-Mail an kuenstlertreff@online.de noch bis zum August anmelden.

Als besondere Aktion wollen alle Künstler ein gemeinsames Bild auf der Bühne gestalten. Dieses soll anschließend für einen guten Zweck versteigert werden, sagt Grabczynski. Auch die Cafeteria wird es wieder geben. Sie ist von Dienstag an geöffnet. Für Schulklassen und Interessierte werden Führungen durch die Ausstellung angeboten.

Anmeldungen sind bei André Grabczynksi unter Tel. 0170/463 111 7 möglich. Der Eintritt ist frei.