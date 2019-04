Homberger Ostermarkt war Publikumsmagnet

Menschen, wohin das Auge nur blickte: Tausende aus dem Umfeld der Kreisstadt nutzten das schöne Wetter für einen Besuch auf dem Homberger Ostermarkt.

Homberg war am Sonntag so voll wie schon lange nicht mehr: Die Autos der Besucher des Ostermarkts parkten schon vor der Stadt, auf dem Markt selbst waren die Sitzmöglichkeiten schnell ausgeschöpft. Da kam das Platzangebot vor dem neuen Eiscafé in den Schirnen wie gerufen.

Auf der Bühne nebenan sorgten drei verschiedene Bands für die musikalische Unterhaltung, und das Osterhasenquartett vom Homberger Stadtmarketing lief durch die Straßen und versorgte die Besucher mit Ostereiern und Süßigkeiten.

+ Bunte Osterdeko boten Jürgen und Renate Eckhardt aus Gensungen auf dem Marktplatz an. © Peter Zerhau

Von der Drehscheibe über die Westheimer Straße zur Untergasse bis hinauf zum Marktplatz drängten sich die Besucher an Ständen, die österliche Accessoires sowie Speisen und Getränken anboten.

Dort gab es sogar Engpässe am Stand von Jürgen Dillenberger: Dem rissen die Gäste die grüne Soße mit Salzkartoffeln förmlich aus den Händen. Hungern mussten die Gäste aber nicht.