Hombergerin gründet Selbsthilfegruppe für Erkrankte mit PSP-Blickparese

Heilung ist nicht in Sicht: Werner Alles aus Homberg leidet unter der Krankheit PSP-Blickparese, einer degenerativen Erkrankung des Hirns. Seine Frau Angelika ist immer an seiner Seite.

Angelika Alles aus Homberg pflegt ihren Mann seit Jahren. Er leidet an der unheilbaren Krankheit PSP-Blickparese. Jetzt will die 73-Jährige eine Selbsthilfegruppe gründen.

Anfangs hatte kein Arzt einen Namen für die Krankheit von Werner Alles. Als die ersten Symptome auftraten, war der Homberger 62, hatte gerade seine beiden Fahrschulen verkauft und wollte zusammen mit seiner Frau Angelika den Ruhestand und das Leben genießen.

Von einem Tag auf den anderen traten die Beschwerden auf: Er verlor immer öfter das Gleichgewicht, die Konzentration und die Orientierung.

Was Familie Alles zunächst als kleine Aussetzer wertete, wuchs sich zu massiven Beeinträchtigungen aus: Der Homberger konnte plötzlich nicht mehr schwimmen, stürzte rückwärts von Treppen, seine Gesundheit verschlechterte sich rapide.

Und noch immer stand nicht fest, woran Werner Alles litt: „Die Ärzte nannten es „atypische Parkinsonerkrankung“, berichtet Angelika Müller-Alles.

Längst ist der mittlerweile 69-Jährige ein Schwerstpflegefall, er kann weder alleine gehen noch essen, selbst das Schlucken und Sprechen fällt ihm schwer.

Seit vier Jahren endlich hat seine Krankheit auch einen Namen: Werner Alles leidet an der PSP Blickparese, einer degenerativen Erkrankung des Gehirns.

Diese Erkrankung sei äußerst selten, erklärten die Ärzte Angelika Müller-Alles, deshalb würde sie kaum erforscht. Doch die Hombergerin macht ganz andere Erfahrungen. Denn seit Kurzem besucht Werner Alles eine Tagespflege – und allein in dieser Gruppe befinden sich neuerdings drei weitere PSP-Patienten.

„So selten aber kann die Krankheit doch gar nicht sein, wenn es allein in dieser einen Gruppe so viele Betroffene gibt“, sagt die Hombergerin. Wie viele Menschen in der Region tatsächlich an PSP-Blickparese erkrankt sind, ist schwer zu sagen – die Betroffenen tauchen in der Gesellschaft ja kaum mehr auf, sind meist ans Haus gefesselt, werden damit unsichtbar. Auch Werner Alles wird rund um die Uhr zu Hause gepflegt, ist in jeder Hinsicht auf Hilfe angewiesen.

Die meisten Angehörigen stehen damit allein – Angelika Müller-Alles will das ändern. Sie möchte gerne eine Selbsthilfegruppe ins Leben rufen, damit Betroffene und Angehörige raus aus der Isolation und rein in den Austausch und ins Gespräch kommen.

Der Hombergerin geht es darum, mit anderen Angehörigen und Betroffenen Bürokratisches, Menschliches, Wichtiges, und Alltägliches zu teilen.

Dabei geht es natürlich um Tipps zu pflegerischen Leistungen, die man in Anspruch nehmen kann, vor allem aber auch um Unterstützung in persönlichen Fragen.

Wer an Interesse an einer solchen Selbsthilfegruppe hat, sollte sich melden, um mit Angelika Müller-Alles zu sprechen.

Kontakt:Tel. 0 56 81/66 00.

Das bedeutet PSP-Blickparese

Es gibt kein Medikament, das Heilung bringt oder auch nur den Verlauf der seltenen Krankheit stoppt: Die progessive supranukleäre Blickparese (PSP), erstmals 1964 beschrieben, ist bis heute nicht heilbar. Es handelt sich um eine degenerative Erkrankung des Hirns, dabei werden die Basalganglien zerstört, die die Bewegungen steuern. PSP ist verwandt mit der Parkinsonschen Krankheit, ab seltener verbreitet und auch nicht von Zittern begleitet.