Immer mehr Patienten leiden unter offenen Wunden 

Informierten über Behandlungsmethoden: Marion und Ralf Geisel zeigen Bandagen am Rande des Wundsymposiums Schwalm-Eder in Homberg.

150 Besucher kamen zum Wundsymposium, um sich über Behandlungsmethoden der chronischen Schmerzen zu informieren. Im Trend liegen derzeit wieder alte Haushaltsmittel.

Die Versorgung von Wunden gewinnt immer mehr an Bedeutung. Gerade ältere kranke Menschen haben zunehmend Probleme mit chronischen Wunden. Auch in der Pflege spielt dies eine große Rolle. Offene Beine und Druckgeschwüre sind einige dieser Beispiele. Daher widmete sich das 14. Wundsymposium Schwalm-Eder wieder diesem Thema. Rund 150 Teilnehmer aus Medizin und Pflege informierten sich in der Homberger Stadthalle über neue Entwicklungen bei der Behandlung.

Wundexperte Ralf Geisel hatte die Veranstaltung wieder gemeinsam mit dem wissenschaftliche Leiter Dr. Karl- Eckhardt Henkel organisiert. Einige Aussteller zeigten neue Produkte für die Wundversorgung. Ein Trend in der Versorgung von Wunden, wie etwa dem offenen Bein, also schlecht abheilende Geschwüre am Unterschenkel, zeichne sich deutlich ab. „Der Weg geht wieder hin zur konventionellen Behandlungen“, sagte Ralf Geisel. In einem Vortrag über das offene Bein von Professor Dr. Pia Freyschmidt aus Treysa, riet diese in bestimmten Fällen zur Behandlung mit Jod oder essigsauerer Tonerde.

Hintergrund sei die zunehmende Antibiotikaresistenz und die Gefahren durch multiresistente Krankenhauskeime, sagte Ralf Geisel. Alte Hausmittel würden wieder vermehrt eingesetzt, um die Wunden zu behandeln und den Einsatz von Antibiotika zu minimieren. Allerdings müsse dies immer im Einzelfall erwogen werden. Denn wichtig sie die Kooperation und der Austausch zwischen Arzt, Pflegepersonal sowie Spezialisten bei der Behandlung. „Der Erfahrungsaustausch in der Medizin ist immens wichtig“, sagte Geisel. Das offene Bein etwa könne viele Ursachen haben, zum einem könnten Gefäßprobleme Ursache sein. Daraus ergäben sich unterschiedliche Behandlungsmethoden.

Hygiene ist das A und O

Es gebe in der Pflege mittlerweile einen sehr hohen Anteil an Menschen, die an einem offenen Bein leiden. Die Fachkraft vor Ort müsse dann genau wissen, wie das Bein dann richtig behandelt werden muss. Daher sei das Zusammenspiel zwischen Ärzten und Pflegepersonal äußerst wichtig. Denn eine gute Wundauflage verkürze die Heilung. Dementsprechend verbessere sich die Lebensqualität der Patienten und die Kosten sinken, was in der Folge die Kassen weniger belaste. Hygiene ist das A und O bei der Versorgung der Wunden, darauf wies Beate Hesse-Kadel, Hygienefachkraft, hin. „Einen großen Anteil nimmt mittlerweile auch die Dokumentation ein“, sagte Marion Geisel. „Wir müssen genau aufschreiben, was wie behandelt wurde, um eventuellen Rechtsansprüchen zu genügen“. Rechtsanwalt Manfred Kohlt berichtete über die Hintergründe, die in der Pflege zu beachten sind. Die Dokumente müssen 30 Jahre aufbewahrt werden.

An den Ständen informierten die Aussteller über neue Verfahren bei den Wundauflagen. Auch Informationen über Prothesen und die Orthese gehörten dieses Mal zum Symposium. Denn auch das Wundliegen oder die Entlastung der wunden Stellen waren Themen. „Wenn die Wunde entlastet wird, heilt sie schneller.“

Die Veranstaltung wird von der Landesärztekammer, dem Asklepios Bildungszentrum, der Landesärztekammer und dem Schwalm-Eder-Kreis unterstützt.