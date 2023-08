In Homberg findet von Freitag bis Sonntag das Weinfest im Stadtpark statt

Von: Lea Beckmann

Teilen

Das Weinfest in Homberg lockt Jahr für Jahr Tausende Besucher in den Stadtpark: Auch in diesem Jahr rechnet die Stadt Homberg wieder mit vielen Gästen. (Archivfoto) © Claudia Brandau

Wein, Musik und gemütliches Beisammensein – in Homberg steht das Weinfest vor der Tür. Am kommenden Wochenende von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, verwandelt sich der Stadtpark Alter Friedhof wieder in ein Weindorf.

Homberg – Auch in diesem Jahr wird es wieder drei Weinstände geben. Die Winzer, die schon zum festen Repertoire des Homberger Weinfestes gehören, bieten unterschiedlichste Weine an. Vertreten sind die Weingüter Tannenhof und Herke sowie Thomas Engelmann. Außerdem wird es einen Cocktail- und Bierstand, Flammkuchen, Würstchen, Lángos und Brezeln geben. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm rundet das Weinfest ab. Veranstalter ist die Stadt Homberg.

Freitag

Am Freitag, 4. August, geht es im Stadtpark um 18 Uhr los. Für den musikalischen Auftakt des Weinfestes kommt die Band Madison Eventband ab 20 Uhr. Die Band aus Fuldatal sorge mit ihrem Repertoire für ordentlich Stimmung. „Egal ob kleine oder große Besetzung, man bekommt immer ausdrucksstarken Gesang und eine tolle Liveperformance geboten“, teilt die Stadt mit. Von Partyhits, über Rock und Pop bis hin zu Schlager, Oldies und aktuelle Charts bietet die Band ein vielseitiges Programm. Bis um 1 Uhr werden die Musiker spielen. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Samstag

Auch am Samstag, 5. August, ist das Weindorf ab 18 Uhr geöffnet. Rock ’n’ Roll und mehr gibt es ab 20 Uhr. Die Band Jailhouse wird im Stadtpark auf die Bühne treten. Neben Rock bietet sie unter anderem auch internationale Tanzmusik, Oldies, und Volksmusik. Bis in die Nacht wird die Band für die musikalische Unterhaltung sorgen. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Die fünf Musiker spielen am Samstag in Homberg: Die Band Jailhouse ist beim Weinfest dabei. © Jailhouse

Sonntag

Die Band Edergold – Blasmusik vom Feinsten spielt am Sonntag, 6. August, von 12 bis 14 Uhr. Die 18 Musiker lassen laut Mitteilung Klassiker wie „Wenn der Wein blüht“ und neue Titel der Egerländer Blasmusik erklingen. Unter der Leitung von Till Borchert (Tenorhorn) und gemeinsam mit dem Gesangsduo Jenny Nörenberg und Volker Bier präsentieren die „Edergolder“, wie sie selbst sagen, getreu ihres Namens, „Blasmusik vom Feinsten.“

Ab 15 Uhr wird am Sonntag dann die Band Blosnkepp auf die Bühne treten. Die acht Musiker überzeugen laut Pressemitteilung „mit schmissiger Blasmusik, schnellen Tempowechseln und ansprechenden Akkordeon-Soli“. Der Eintritt am Sonntag ist frei.

Für Freitag und Samstag gibt es auch ein Kombiticket für acht Euro. (Lea Beckmann)