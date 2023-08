In und um Homberg gibt es derzeit einige Baustellen

Von: Lea Beckmann

Ein großes Straßenbauprojekt in Homberg: Die Hersfelder Straße ist derzeit für den Verkehr voll gesperrt. © Lea Beckmann

In und um Homberg ist einiges los: Es geht um die Baustellen, die derzeit für Umleitungen und Verzögerungen im Straßenverkehr sorgen.

Homberg – „Derzeit kommt einiges zusammen, aber das ist kein Homberg-Phänomen“, sagt Bürgermeister Dr. Nico Ritz. Die Infrastruktur habe die beste Zeit hinter sich, daher werden viele Straßen im Landkreis saniert.

Eines der größten Straßenprojekte in Homberg ist momentan die Sanierung der Hersfelder Straße. Seit Ende Mai laufen dort die Arbeiten. Dafür musste die Straße zwischen der Einmündung zur Holzhäuser Straße und der Einmündung zur Welferoder Straße voll gesperrt werden. Das soll voraussichtlich bis November der Fall sein. Die Umleitung erfolgt vom Kreisverkehr an der Drehscheibe über die Ziegenhainer Straße, die Bundesstraße 323 bis zur Hersfelder Straße und umgekehrt, teilt die Stadt mit. Der Busbahnhof ist weiterhin über die Wallstraße erreichbar. Die Fußgänger werden über die Mauergasse oder den Steinweg umgeleitet.

Danach folgt der zweite Bauabschnitt: Ab der Einmündung zur Welferoder Straße wird der untere Teil der Straße saniert (HNA berichtete). Im Zuge der Straßenarbeiten wird auch die Stadtmauer saniert. Wie die Stadt mitteilte, seien die Arbeiten an der Mauer und die Kanalarbeiten nur mit Vollsperrung möglich.

Die Hersfelder Straße bekomme einen Fußweg, den auch Radfahrer nutzen können. Das hatten die Homberger Stadtverordneten schon im vergangenen Jahr beschlossen.

Eine zweite große Baustelle ist die Bundesstraße 323 zwischen Homberg und Remsfeld: Seit Juni laufen dort die Bauarbeiten. Hessen Mobil erneuert die Straße. Zurzeit wird die Strecke von Homberg kommend nach dem Abzweig zur Landesstraße 3254 bis zum Kreisel bei der A 7 instandgesetzt. Ab Ende Oktober bis voraussichtlich Anfang Dezember sollen sowohl der Kreisel bei der Autobahn als auch der Streckenabschnitt vom Kreisel zur Landesstraße 3465 saniert werden. Dabei wird der alte Asphalt abgetragen und neu aufgetragen. Die Bankette und Schutzplanken werden ebenfalls erneuert. Und die Wirtschaftswege werden an die neue Fahrbahn angeglichen, teilt Hessen Mobil mit. Zum Schluss kommt die neue Straßenmarkierung.

In Holzhausen wird die Berliner Straße saniert

Für diese Bauarbeiten wurde eine Einbahnstraßenregelung erarbeitet. Von Remsfeld in Richtung Homberg wird die Bundesstraße 323 befahren. In die entgegengesetzte Richtung führt die Umleitung über Welferode und Oberbeisheim nach Remsfeld. Seit August sind die Auffahrten zur A 7 aus Richtung Remsfeld kommend in beide Richtungen nicht möglich, heißt es weiter. Die Auffahrt zur A 7 erfolgt derzeit über die Anschlussstelle Malsfeld. Die Abfahrt von der Autobahn in Richtung Remsfeld ist weiterhin möglich.

In Holzhausen wird derzeit die Berliner Straße saniert und auch an einigen Kreisstraßen wird gearbeitet. Das ist einmal die Kreisstraße 36 (Bauzeit: Juni bis Dezember). Dort wird die Brücke über die Efze bei Holzhausen saniert. Die Umleitung führt über die Bundesstraße 323, die Robert-Bosch-Straße, die Hans-Böckler-Straße sowie die Bahnhofstraße in beide Richtungen. Die Kreisstraße 48 zwischen Lembach und Mühlhausen wird ebenfalls saniert.

Neben geplanten Bauarbeiten kann es auch kurzfristig immer zu Einschränkungen kommen. So wie derzeit im Mardorfer Weg. Voraussichtlich bis zum 18. September ist die Straße für den Verkehr gesperrt, teilte die Stadt mit. Der Grund dafür sei ein Wasserrohrbruch, den man nun behebe. (Lea Beckmann)