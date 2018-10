Keine Häuser am Homberger Schmückebergsweg: Investor zog Antrag zurück

Blick ins Land: Diese Idylle am Adam-Krafft-Weg hätte auch vom Grundstück am Schmückebergsweg aus genossen werden können.

Es wurde lange diskutiert, sogar eine Bürgerinitiative gründete sich. Jetzt steht fest: Es wird keine weitere Wohnbebauung am Schmückebergsweg in Homberg geben.

Es wird vorerst keine weitere Wohnbebauung am Schmückebergsweg in Homberg geben. Investor und Eigentümer des Grundstücks, Alwin Altrichter, hat seinen Antrag zurückgezogen.

Damit kam er dem Antrag der FWG zuvor, die in der Stadtverordnetenversammlung forderten, sich gegen die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes in diesem Bereich zu entscheiden. Damit wird der Aufstellungsbeschluss von 2009 aufgehoben. Dem stimmten die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig zu.

Als Grund für seinen Ausstieg aus dem Projekt gibt Altrichter an, er wolle „endlich Ruhe für mich und meine Familie“ haben. Darüber hinaus habe er inzwischen in einer anderen Stadt investiert, sei aber weiter bereit, wegen anderer Grundstücke mit der Stadt im Gespräch zu bleiben. Ihm sei klar geworden, dass für das Projekt keine politische Mehrheit mehr erreicht werden könne.

Für das Altrichter-Grundstück am Schmückebergsweg war der Bau von seniorengerechten Wohnungen im Gespräch. Eine Bürgerinitiative hatte dagegen mobil gemacht. Sie sah keinen Bedarf an Wohnungen an diesem Platz in Homberg, und sorgte sich um die Sicherheit der angrenzenden Häuser.

Denn das Grundstück soll an einem Rutschhang liegen. Häuser und Grundstücke könnten abrutschen, so ihre Sorge. In einem geologischen Gutachten, von dem die FWG in ihrem Antrag spricht, werde deutlich, dass das Hanggrundstück für eine Bebauung ungeeignet ist.

Altrichter hingegen führt in einem Schreiben, das der HNA vorliegt, an, bereits mit Fachfirmen gesprochen zu haben, die „uns hundertprozentige Sicherungsmöglichkeiten garantieren konnten“. Für die Wohnungen habe es bereits eine „stattliche Anzahl“ an Interessenten gegeben.

Bürgermeister Dr. Nico Ritz bezeichnete es als „guten Weg“, dass Altrichter den Antrag schriftlich zurückgezogen habe. Der Eigentümer habe etwas Sinnvolles für Homberg anbieten wollen.

Es sei aber die Frage, ob der Schmückebergsweg der richtige Standort für solch ein Projekt gewesen wäre. „Das Interesse an neuem Wohnraum besteht“, sagte Parlamentsvorsteher Jürgen Thurau. Aus diesem Grund werde die Stadt mit dem Investor sicher auf die Suche nach einem anderen Standort gehen.