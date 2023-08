Jugendfeuerwehr in Sondheim hat bereits zehn Mitglieder

Von: Maike Lorenz

Teilen

Sondheim hat wieder eine Jugendfeuerwehr. Von links Mohamad Abdullah (12), Mwadda Adullah (12), Emma Dunkel (10), Leon Nickel (13), Lucy Sasse (10) und Theresa Nickel (10) sind sechs der zehn Mitglieder. © Maike Lorenz

Dass Sondheim auf dem Papier eine Jugendfeuerwehr hat, ist nichts Neues, dass diese auch wieder Mitglieder hat, dagegen schon.

Sondheim – „Unsere Jugendfeuerwehr war seit neun Jahren nicht aktiv. Seit dem Start im April sind nun aus null Mitgliedern zehn geworden“, sagt Jugendwartin Jana Telizki.

Für die Zukunft der Feuerwehr in Sondheim und den Brandschutz im Dorf ist das wichtig. „Erfahrungsgemäß wechselt etwa die Hälfte der Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr später in die Einsatzabteilung“, sagt Telizki. „Ohne Nachwuchs besteht die Gefahr, dass wir die Wehr in Zukunft schließen müssen.“ Sondheim würde dann das gleiche Schicksal erleiden wie beispielsweise schon Lützelwig und Waßmuthshausen. „Das würde dazu führen, dass die Feuerwehr längere Wege zum Einsatzort hätte“, so Telizki. „Dabei zählt jede Minute, wenn Menschenleben in Gefahr sind.“

Die 26-Jährige sagt: „Ein Großteil der Mitglieder unserer aktuellen Einsatzabteilung ist in zehn Jahren aus Altersgründen nicht mehr da. Wir haben so gut wie keine Einsatzkräfte im Alter zwischen 30 bis 40 Jahren. Das müssen wir ausgleichen.“ Wehrführerin Nicole Schwaab (45) ergänzt: „Angenommen, es würden keine neuen Mitglieder hinzukommen, hätten wir in zehn Jahren nur noch fünf Einsatzkräfte.“ Für die Zukunft ist sie dennoch optimistisch. „Das Interesse an der Jugendfeuerwehr steigt.“

Theresa Nickel (10) beim Knotenknüpfen im Training der Jugendfeuerwehr in Sondheim. © Maike Lorenz

Im Vordergrund soll bei der Jugendfeuerwehr der Spaß stehen. Im Zeltlager haben die Zehn- bis 17-Jährigen zum Beispiel spielerisch gelernt, wie sie richtig Funksprüche absetzen und welche Geräte die Feuerwehr nutzt. Donnerstagabends treffen sie sich in ihrer Dienstkleidung zum Übungsdienst. In einem Hindernislauf üben die Nachwuchs-Feuerwehrleute dann zum Beispiel schnell die Einsatzkleidung anzuziehen, Schläuche auszurollen und Leinenbeutel zu werfen.

Emma Dunkel (10) ist seit Juni dabei und sagt: „Wenn man es einmal kann, macht das Knotenknüpfen am meisten Spaß.“ Genauso wie Theresa Nickel (10) ist sie sich sicher: „Ich will später mal Feuerwehrfrau werden.“ Theresa Nickel war schon in der Kinderfeuerwehr für Sechs- bis Zehn-Jährige dabei: „Es macht riesengroßen Spaß, ganz besonders, wenn wir für Wettbewerbe üben.“ Lucy Sasse (10) gefallen an der Feuerwehr der Zusammenhalt und die Teamarbeit. Die Feuerwehr in Sondheim sei über jeden Menschen dankbar, der sich ihnen anschließen möchte, betont Jugendwartin Jana Telizki. Wer Interesse an der Kinder- und Jugendfeuerwehr hat, kann sich telefonisch unter Tel. 01 73/ 4 52 49 91 an die Jugendwartin wenden. (Maike Lorenz)