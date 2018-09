Jugendfeuerwehr Schellbach ist Hessenmeister - Mühlhausen holt Vize-Titel

Schellbach/Mühlhausen. Doppelerfolg für die heimischen Jugendfeuerwehren. Bei der Hessenmeisterschaft in Hungen (Landkreis Gießen) holte sich der Nachwuchs aus Schellbach mit 1426 Punkten den Titel, die Vertreter aus Mühlhausen sicherten sich mit 1421 Punkten die Vizemeisterschaft.

Am Sonntag um 5.30 Uhr trafen sich die Jugendfeuerwehrmädchen und -jungen mit ihren „Löwenfans“ und brachen zum Landesentscheid auf. Ein langer und aufregender Tag sollte vor ihnen liegen. Im A-Teil, einem Löschangriff mit feuerwehrtechnischen Knoten, überzeugten sie mit einer fehlerfreien Übung und einer Knotenzeit von nur neun Sekunden.

Im B-Teil galt es einen 400 Meter langen Staffellauf mit feuerwehrtypischen Stationen in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren. Die Staffel bewältigte den Lauf in einer Minute und 44 Sekunden. Die vielen Übungsstunden hatten sich gelohnt. „Wir haben alles gegeben und sind über uns hinaus gewachsen.“, sagte Staffelmitglied Johanna Harle, nachdem sie den Leinenbeutel präzise ins Ziel geworfen hatte. „Der Tag ist schon jetzt ein Erfolg für uns, egal, welchen Platz wir belegen werden.“

Der Jubel war groß, als es hieß: „Der erste Platz mit 1426 Punkten geht an die Jugendfeuerwehr Schellbach“. Stolz nahmen die „Löwen“ und ihr „Bändiger“ ihre Goldmedaillen in Empfang und hielten den Pokal in die Höhe.

Fans, Betreuer und Jugendliche lagen sich glücklich in den Armen. Wieder zurück in Schellbach, gab es eine spontane Überraschungsfeier an der Freizeitanlage.

Die Jugendfeuerwehr Mühlhausen hatte es zum 28. Mal geschafft, sich über Kreis- und Großkreisentscheid für eine Hessenmeisterschaft zu qualifizieren. Der Löschangriff stand als ersten auf dem Programm. Die Jungen und Mädchen schafften eine fehlerfreie Übung mit einer guten Knotenzeit. Der Staffellauf mit feuerwehrtechnischen Aufgaben ist die Paradedisziplin der Mühlhäuser. Mit der Tagesbestzeit aller Mannschaften, aber mit einem Fehler, warteten alle gespannt auf die Siegerehrung. Insgesamt waren fast 60 hessische Mannschaften am Start.

Am Ende war nur Schellbach fünf Punkte besser und nach dem Hessenmeistertitel 2017 wurde Mühlhausen Vizehessenmeister. Ein tolles Ergebnis und ein schönes Geschenk zum 40-jährigen Bestehen, freut sich die Feuerwehr. Und auch in Mühlhausen wurde gefeiert. Am Abend gab es eine Grillfete.