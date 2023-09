Jugendfeuerwehren Mühlhausen und Schlierbach sind die besten Hessens

Von: Lea Beckmann

Die Jugendfeuerwehr Mühlhausen ist Hessensieger: von links Wehrführer Christian Dobel, Jonas Händel, Caroline Lesch, Lea Hirluksch, Annika Zimprich, Paula Mühlhans, Frieda Keim, Emilia Reichel, Regierungspräsident Mark Weinmeister, Jugendwart Pascal Mühlhans und Betreuerin Maya Dobel. © Feuerwehr Mühlhausen

Sie stehen ganz oben auf dem Treppchen: Die Jugendfeuerwehr Mühlhausen ist Hessenmeister. Und auch den zweiten Platz haben Jugendliche aus der Region belegt – die Jugendfeuerwehr Schlierbach ist Vize-Meister.

Mühlhausen/Schlierbach – Die Mühlhäuser lagen schließlich mit 1413 Punkten vorne. Schlierbach lag knapp dahinter mit 1406 Punkten. Damit hat Mühlhausen zum 14. Mal den Landesentscheid der Jugendfeuerwehren gewonnen. Diesmal fand er in Korbach statt. „Es wird trotzdem nicht langweilig“, sagt der stellvertretende Wehrführer Tim Ziegler. Es nehmen immer wieder andere Jugendliche teil und es ist jedes Jahr aufs Neue ein „besonderes Erlebnis“. Und mit dem Sieg wird es zu einem unvergesslichen Erlebnis. „Die Kinder haben natürlich davon geträumt, aber wir mussten erst mal schauen, wie gut die anderen Wehren sind und ob wir da mithalten können“, sagt Ziegler.

Sowohl Mühlhausen als auch Schlierbach sind in der Staffelwertung angetreten. Bei dieser Wertung gehen sechs Mitglieder der Feuerwehren an den Start. Bei der Gruppenwertung treten neun Kinder aus den Feuerwehren an. „Die Staffelwertung beinhaltet zwei Aufgaben – den Staffellauf und den Löschangriff“, erklärt Ziegler. Beim Löschangriff haben die Jungen und Mädchen die Knoten innerhalb von acht Sekunden geknüpft. „Das war wirklich schnell“, sagt er.

Insgesamt sind 17 Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren in der Mühlhäuser Wehr. Davon sind es elf Mädchen. „Wir hatten schon immer mehr Mädchen – das ist wirklich positiv“, so Ziegler. Der Ehrgeiz bei den Jugendlichen ist groß. Eine Woche vor dem Landesentscheid wurden die Trainingseinheiten nochmals angezogen. „Die Kinder wollten sich sogar bei dem heißen Wetter noch mal eine Stunde früher treffen, um noch mehr zu trainieren“, sagt er. Ihr Geheimrezept: der bunte Mix. Damit meint Ziegler einerseits das gute Verhältnis zu den Jugendlichen und andererseits das ausgewogene Programm. „Wir gehen auch mal gemeinsam ins Schwimmbad.“ Und die Mühlhäuser haben ein gutes Betreuerteam. „Wir unterstützen uns gegenseitig“, sagt er. So auch beim Landesentscheid, bei dem auch zahlreiche Eltern mitgefahren sind. Auch die Schlierbacher hatten einen großen Fanclub mit dabei. „Wir waren am Ende um die 30 Menschen“, sagt Jugendfeuerwehrwart Marius Damm.

Die Jugendfeuerwehr Schlierbach ist Vize-Hessenmeister: von links Marius Damm, Johannes Ochs, Simon Bahls, Nils Stöcker, Silas Bahls, Jannek Stöcker, Niklas Grebe, Enrico Lieske, kniend von links: Maxim Slonov, Hannah Lieske, Maja Keim und Fynn Gbur mit Löschkevin. © Jugendfeuerwehr Schlierbach

Vor 21 Jahren war die Jugendfeuerwehr zum letzten Mal bei einem Landesentscheid mit dabei. In diesem Jahr wollten sie wieder angreifen. „Und wir haben unser eigenes Ziel deutlich übertroffen“, sagt er. Die Jugendlichen wollten zumindest unter die besten zehn kommen. „Und jetzt sind wir Vize-Meister“, sagt Damm. Mit sechs Kindern und einem Ersatzmann – insgesamt sind neun Jugendliche in der Wehr – sind die Schlierbacher an den Start gegangen. „Den Staffellauf haben sie unter zwei Minuten absolviert“, sagt Damm, der sehr stolz auf die Jungen und Mädchen ist.

Das harte Training in der vergangenen Woche hat sich ausgezahlt. „Wir haben in der letzten Woche vor dem Wettkampf noch dreimal geübt“, sagt er. Um 6.30 Uhr ging es nach Korbach. „Da waren viele noch müde, dann stieg langsam die Nervosität, aber als es darauf ankam, waren die zwei Mädchen und fünf Jungen fokussiert“, erzählt der Jugendwart. In Schlierbach wurde am Feuerwehrhaus mit allen gefeiert und ein neues Ziel ausgemacht: „Nächstes Jahr wollen wir wieder ins Finale“, sagt Damm. (Lea Beckmann)