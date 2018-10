Junge Mediziner sollen für Landarztpraxis gewonnen werden

Schwalm-Eder. Um junge Ärzte für eine Niederlassung im ländlichen Raum zu begeistern, setzt auch der Landkreis Schwalm-Eder zusammen mit der Philipps-Universität in Marburg auf ein neues Programm namens "Landtag".

Es wird dazu einen sogenannten „Landtag“ geben, bei dem sich potenzielle Landärzte auch mit Medizinern, die auf der Suche nach einem Nachfolger für ihre Praxis sind, vernetzen und austauschen können. Der „Landtag“ findet am 24. Mai 2019 in Oberaula statt.

Da das Programm landesweit angelegt ist, wird es 2019 noch weitere solcher Begegnungstage in anderen Landkreisen geben. Hessenweit wurden dafür bereits fast 300 Ärzte angeschrieben, die sich derzeit in Weiterbildung befinden und für die eine Tätigkeit auf dem Land in Frage kommen könnte. Ihnen wurde die Möglichkeit eröffnet, an den „Landtagen“ teilzunehmen, um sich über die Chancen einer Niederlassung als Hausarzt zu informieren.

Parallel wurde auch bei den niedergelassenen Hausärzten in den jeweiligen Landkreisen darum geworben, an den Begegnungstagen teilzunehmen. „Das macht deshalb Sinn, weil sich die ,Landtage’ auch an diejenigen Hausärzte richten, die kurz- oder langfristig einen Nachfolger oder einen Partner für ihre Gemeinschaftspraxis suchen“, sagt Jana Groth von der Uni Marburg, die das Projekt leitet.

Geplant ist, dass es bei dem „Landtag“ der Erste Kreisbeigeordnete Jürgen Kaufmann über den Landkreis informiert. Anschließend informieren die Kassenärztliche Vereinigung und der Hausärzteverband über Praxismodelle und Hilfen zur Niederlassung. Zwei jüngere Hausärzte berichten über ihren Alltag. Besucht werden dann verschiedene Landarztpraxen. „Wenn wir pro Landkreis ein bis zwei junge Ärzte für eine Tätigkeit motivieren können, wäre das ein gutes Ergebnis“, sagt Jana Groth.

Viele Informationen und neue Ideen

Mit verschiedenen Programmen und Initiativen bemüht sich der Schwalm-Eder-Kreis darum, angehende Mediziner davon zu überzeugen, sich als Landarzt in den Kleinstädten und Dörfern zwischen Niedenstein, Borken, Spangenberg und Schwalmstadt niederzulassen. Die Initiative „Landtag“ ist eines davon.

Jana Groth, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Marburg und Koordinatorin des hessenweiten Programms, betont bei einer Veranstaltung im benachbarten Landkreis Waldeck-Frankenberg, dass es bei „Landtag“ darum gehe, vorhandene medizinische Netzwerk im Landkreis kennenzulernen und somit ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eine künftige Tätigkeit als Hausarzt auf dem Land aussehen könnte.

Man habe im Rahmen des Projektes bereits durch Fragebögen an die Ärzte in Weiterbildung erfahren, dass diese vor allem wissen wollen, wie die medizinische Infrastruktur im ländlichen Raum ist. Konkret gehe es um Fragen wie: Mit wem kann ich meinen Urlaub absprechen? Zu welchen Fachärzten kann ich die Patienten überweisen? Wie ist der Notdienst geregelt? Da es immer mehr Frauen als Ärzte gebe, solle auch informiert werden, wie die Infrastruktur in den Dörfern ist, gerade im Hinblick auf die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Vielen Medizinerinnen sei es ein großes Anliegen, Familie und Beruf vereinbaren zu können. Um dem drohenden Mangel an Hausärzten im ländlichen Raum zu begegnen, gibt es weitere Initiativen und Anstrengungen des Schwalm-Eder-Kreises: • In Verbindung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KV) läuft zurzeit ein erstes Pilotprojekt „Gesamtversorgungsanalyse“, um eine gute Informationsgrundlage für das ebenfalls vereinbarte Folgeprojekt „Arztentlastende Dienste“ zu bekommen. • Der Landkreis wirbt im Rahmen des Gründer- und Abgeberforums der KV Hessen für den Schwalm-Eder-Kreis und eine ärztliche Tätigkeit dort, um junge Ärzte für den Landkreis zu gewinnen. • Finanziell fördert der Landkreis Beratungen und zum Teil Investitionen für die Niederlassung von Ärzten, für die Umstrukturierung etwa von Einzelpraxen zu Gemeinschaftspraxen – insbesondere dort, wo eine Unterversorgung existiert und demnächst droht. • Politisch hat der Landkreis seine Forderungen an die Bundes- und Landespolitik formuliert, damit die medizinische Versorgung sichergestellt wird (etwa Erhöhung der Medizinstudienplätze, Einführung einer Landarztquote).

