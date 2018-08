Träume von der eigenen Bühne: Kleine Bühne Schwalm-Eder feiert 40-Jähriges Jubiläum

Homberg. Sie waren jung und fortschrittlich, als sie 1978 die Komödie „Meine Frau ist gleichberechtigt“ aufführten. Sie waren so erfolgreich, dass sich eine Theatergruppe gründete – die Kleine Bühne Schwalm-Eder. Die feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Wenn Almuth Karger von ihrem Hobby spricht, dann sprudelt es nur so aus ihr heraus. Sie erzählt von Höhepunkten, stressigen Aufführungen und Schwierigkeiten aus 40 Jahren Kleine Bühne Schwalm-Eder. Davon hat die Vorsitzende einiges mitgemacht: Seit den 1990er-Jahren spielt, schreibt und koordiniert sie Stücke der Schauspieltruppe. Angefangen hat alles aber bereits viel früher.

Es war 1978, als sich zehn Amateurschauspieler der Landjugend entschlossen, ein Stück aufzuführen. Gemeinsam wurde für die Aufführungen durch den Kreis getingelt, bis die Gruppe so stark gewachsen war, dass sich 1979 ein von der Landjugend unabhängiger Verein gründete. Gefeiert wird aber schon in diesem Jahr. „Es geht uns um den Spirit. 1978 hat uns die Theaterkunst gepackt“, erzählt Almuth Karger.

+ Almuth Karger

Zwar sei die Ausstattung früher deutlich einfacher als heute gewesen. Dennoch helfe die Technik den Schauspielern. „Früher musste alles laut gesprochen werden“, sagt Karger. Mikrofone würden die Aufführungen erleichtern. Alles ist deshalb aber trotzdem nicht besser: „Das Publikum erwartet mehr. Das Theater war früher beliebter“, so Karger. Es werde immer schwieriger, Menschen ins Theater zu locken. „Wir müssen richtig um das Publikum kämpfen. Dabei ist das Theater die schönste Weise, um Schauspieler zu sein.“

Und das versucht die Kleine Bühne mit jedem Stück aufs Neue: Jahr um Jahr bauen die Mitglieder ihre Bühnebilder, entwerfen Kostüme und schreiben auch das ein oder andere Stück selbst, etwa die Synode von Homberg, die zum 500-jährigen Reformationsjubiläum aufgeführt wurde.

Alles geschieht ehrenamtlich

Viele Kostüme und große Bühnenbilder stellen die Gruppe aber vor neue Herausforderungen. Größte damals wie heute sei die Probensituation. Geübt wird im Katholischen Kindergarten – drei bis vier Mal wöchentlich. Kurz vor der Premiere wird auch mal ein Probenwochenende angesetzt. Damit sich der Text festigt. Durch den Landkreis fahren die Schauspieler schon lange nicht mehr. „Mit der Stadthalle haben wir den schönsten Aufführungsort überhaupt“, erzählt Karger und fügt hinzu: „Aber wir können oft erst eine Woche vor der Aufführung in die Kulisse.“ Deshalb träumt die Gruppe von einer Bühne, die nur für sie ist – wo geprobt, aufgebaut und auch einmal etwas stehen gelassen werden kann.

All das Üben, Texte lernen, Kostüme schneidern und Bühnenbild bauen geschieht ehrenamtlich. „Wir sind ein Amateurtheater, aber wir versuchen, nur einen fingerbreit unter dem Profitheater zu sein“, sagt Karger. Damit das klappt, besuchen die Schauspieler Fortbildungen. Als Mitglied im Verband hessischer Amateurtheater erhalten sie Schulungen – in Maskenbildnerei, Sprechtechnik und Regie – und können ihrem Anspruch, fast so gut wie die Profis zu sein, so ein Stück näher kommen.

Aus zehn Mitgliedern wurden 100

Waren es zu Beginn nur zehn Mitglieder, die sich in der Landjugend für Theater interessiert haben, besteht die Kleine Bühne Schwalm-Eder inzwischen aus etwa 100 Mitgliedern. Darunter sind etwa 35 aktive Schauspieler und 25 Jugendliche aus dem ganzen Landkreis, sagt die Vorsitzende Almuth Karger. Auf die Jugendgruppe ist der Verein besonders stolz. Denn inzwischen würden so viele junge Menschen bei der Kleinen Bühne Schwalm-Eder Theater spielen wollen, dass es sowohl eine Kinder-, als auch eine Jugendgruppe gibt.

Die Schauspieler der Kinder- und Jugendgruppe sind zwischen acht und 18 Jahren alt, dann wechseln sie in die Erwachsenengruppe. Dort sind die ältesten Akteure laut Karger um die 70 Jahre alt. aus der Gründungsgruppe ist noch ein Mitglied aktiver Schauspieler.

+ Spiel um Macht, Glauben und Erneuerung: Reinhard Ganß (von oben links), Ines Eberwein, Armin Jordt und (unten sitzend) Franziska Arnold und Stella Ziegler bei den Proben zu „Die Synode von Homberg“. © Archivfoto: W. Rockensüß/nh

Geburtstagsprogramm mit Ausstellung

Zum 40-jährigen Bestehen spielen die Mitglieder der Kleinen Bühne Schwalm-Eder ihre liebsten Stücke aus den vergangenen Jahren. Vorgelegt hat die Kinder- und Jugendgruppe bereits mit den Stücken „Das geklaute Koboldskästchen“ und „Ein Sommernachtstraum“. Sie treten nochmals beim Familientag im Stadtpark am Sonntag, 26. August, auf. „Der nackte Wahnsinn“ wird im September und Oktober von den Erwachsenen gespielt.

Sie treten auf am 14. , 15. und 16. September und am 5., 6. und 7. Oktober. Gespielt wird jeweils von 20 Uhr an in der Homberger Stadthalle. Zusätzlich gibt es an den Terminen im September eine Ausstellung mit Bildern aus 40 Jahren Kleine Bühne geben. Außerdem sind etwa ein Schauspieler-Casting, eine Technikvorführung und mehr geplant. Das Weihnachtsmärchen „Urmel aus dem Eis“ zeigen alle Akteure der Kleine Bühne gemeinsam am 1. Dezember um 19.30 Uhr und am 2. Dezember um 16 Uhr.