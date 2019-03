Wie im Film: Homberger lernt seinen Vater nach 50 Jahren in den USA kennen

Es klingt wie die Geschichte aus einem Film: Nach über 50 Jahren lernt ein Mann seinen leiblichen Vater kennen, der in den USA lebt.

Es ist die Geschichte von Werner Kempe, der aus Homberg stammt und heute in Frankfurt wohnt. Kempe hatte jetzt Kontakt zu unserer Zeitung, weil er sich über eine Veranstaltung in Homberg informierte. Dabei erzählte er seine Geschichte, die auch in den USA schon Schlagzeilen gemacht hatte. Kempes Vater Vernon ist Amerikaner und lernt seinen Sohn zunächst nicht kennen.

Erst 2002 machte sich der Sohn im Alter von 56 Jahren auf, seinen Vater kennenzulernen. Eine kurze Suche und das Internet machten den ersten Kontakt per E-Mail und dann per Telefon möglich. Vernon Morris aus dem US-Bundesstaat Wyoming war 1945 und 1946 als junger Soldat der US-Armee in Homberg stationiert. Dort lernte er Maria Mantell kennen, die beiden verliebten sich. Ein Happy End aber gab es nicht. Morris wurde abberufen, seine Einheit verlegt, der junge Soldat hatte nicht viel Zeit zu packen . Wenige Monate später wurde Werner Kempe in Marburg geboren.

Über seinen leiblichen Vater sprach seine Mutter nie, berichtet er. Sie heiratete nach dem Krieg Ludwig Kempe, der den jungen Werner adoptierte. Er starb bereits in den 1970er-Jahren. Werner Kempe führte ein normales Leben. Er ging zur Schule und arbeitete bis zur Pensionierung bei der Frankfurter Polizei. Währenddessen knüpfte Vernon Morris in den USA wieder an sein Leben vor dem Krieg an. Er gründete eine neue Familie und betrieb eine kleine Autowerkstatt und entwickelte eine Leidenschaft für Autorennen. Die Briefe, die Kempes Mutter nach Amerika schickte, sollen die Eltern des Soldaten nie weiter gegeben haben.

Das erste Treffen am Frankfurter Flughafen mit seinem Vater und seiner Halbschwester sei zwar schön, aber doch „emotional etwas verhalten“ gewesen, sagt Kempe.

Mit Frau Ingrid und Tochter Judith war Werner Kempe danach öfter in den USA. Sein Vater starb im Mai 2013 im Alter von 89 Jahren. Kempe und seine Tochter Judith hatten ihn zwei Monate vor seinem Tod noch ein letztes Mal besucht.

