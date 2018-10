Männer unter sich reden Tacheles 

Stellen die Gesundheit in den Vordergrund: Hans-Otto Falk aus Remsfeld (links) und Physiotherapeut Pedro Lopez bieten in Homberg Männern ab 55 Jahren eine neue Gruppe an, die sich mit körperlichen Veränderungen und Beschwerden auseinandersetzt. Foto: Claudia Brandau

Homberg. Für viele Männer ist es ungewohnt und vielleicht auch peinlich, über Körper und Krankheiten zu sprechen. Für Pedro Lopez aber sind das völlig normale und selbstverständliche Themen.

Der Physiotherapeut bietet in Homberg eine Gruppe für Männer an, in der es auch um Dinge geht, über die „Mann“ sonst nicht gerne spricht: Verdauungsprobleme, Inkontinenz, Erektionsstörungen – die Liste der Worte, die man ungern über die Lippe bringt, ist lang.

Pedro Lopez kennt alle Themen, die Männer beschäftigen – und scheut vor keinem zurück. Er hat nicht nur Verständnis und ein offenes Ohr, sondern vor allem ein Konzept, das den ganzen Mann einbezieht, das Körper, Herz und Hirn gleichermaßen ansprechen und stärken soll.

Dabei geht es Lopez keineswegs um Krafttraining oder Sport im herkömmlichen Sinne. Der Mitarbeiter des urologischen Kompetenzzentrums der Kliniken Hartenstein in Bad Wildungen setzt auf Elemente aus der Feldenkrais-Methode, die körperorientiert und pädagogisch zugleich ist. Sie soll helfen, Signale des Körpers zu erkennen, Beschwerden zu vermeiden und Krankheiten zu heilen.

Hans-Otto Falk aus Remsfeld ist begeistert von Trainer, Idee und Konzept. Der 66-Jährige war es, der die Gruppe initiierte: Seine Suche nach einer Gruppe mit einem ganzheitlichen Ansatz führte über seine Schwiegertochter Martina Falk zu Pedro Lopez. Die Psychologin aus Homberg kannte den Physiotherapeuten von ihrer früheren Arbeitsstelle in Bad Wildungen und stellte den Kontakt her. So entstand die Idee, eine Gruppe zu gründen, in der Männer Tacheles reden können über Körper und Krankheit – ohne jede Sorge und Scham, dass diese Offenheit nicht gewürdigt wird. Das Bewusstsein für einen besseren Umgang mit dem eigenen Körper und dessen Veränderungen im Alter ist für Pedro Lopez selbstverständlich, er hat im Beruf tagtäglich mit diesen Themen zu tun. Als „Männerbeauftragter“ versteht er sich dennoch nicht. Wohl aber als jemand, der mit Worten, Übungen und Ideen einen Beitrag dafür leisten kann, dass Männer offener mit Körper und Beschwerden umgehen können.

Die Gruppe trifft sich dienstags um 16.30 Uhr im großen Raum von Martina Falk der Untergasse 11, Männer, die mitmachen oder auch nur mal reinschnuppern wollen, sind willkommen.

Kontakt: Hans-Otto Falk, Tel. 0172/8253526, E-Mail: Pedro Lopez unter maennerstunde@web.de