Weihnachtsmarkt Kassel: Der Christbaum kommt aus Homberg - "Er soll noch einmal aufblühen"

Der Märchenweihnachtsmarkt Kassel rückt näher: Der Christbaum für den Königsplatz hat eine ganz besondere Geschichte - am Samstag wird er nach Kassel gebracht.

Wunderschön und stolz thront die Tanne nun schon seit mehr als 32 Jahren im Garten der Familie von Viola Panse aus Homberg, in diesem Jahr soll sie nun noch einmal richtig glänzen: Die Nordmanntanne zieht um. Und zwar auf den Kasseler Weihnachtsmarkt.

Es ist eine Geschichte aus ihrer Kindheit, die Viola Panse dazu veranlasste, den Baum in ihrem Garten nicht einfach nur abzusägen – denn das hätte die Familie früher oder später tun müssen. Die Geschichte handelt von einem kleinen Tannenbaum, der jede Weihnachten davon träumte, einmal in einem Wohnzimmer zu stehen und die strahlenden Kinderaugen zu sehen. Bei jedem Baum, den sie zu Weihnachten aufstelle, müsse sie an diese Erzählung denken. Deshalb wünsche sie sich ein solches Ende für ihre Nordmanntanne auch. „Sie sollte noch ein letztes Mal aufblühen“, sagt sie.

Samstag wird die Tanne gefällt und nach Kassel transportiert

+ Gleichmäßig gewachsen: Die Homberger Nordmanntanne ist etwa 20 Meter groß. © Chantal Müller Und das wird sie: Am Samstagmorgen soll die Tanne gefällt und nach Kassel transportiert werden – noch am selben Tag wird sie auf dem Kasseler Königsplatz aufgestellt. „Wir wollen dann auf jeden Fall schauen, was aus ihr wird“, sagt Panse.

Seit etwa 32 Jahren wächst die Nordmanntanne, mindestens 20 Meter ist sie inzwischen hoch. Gepflanzt wurde sie einst von Panses Schwiegereltern, die sich jedes Jahr an ihrem Anblick erfreuten, aber nie die Muse und Zeit gehabt hätten, sie zu beleuchten und zu schmücken, berichtet die Hombergerin.

Besitzerin: "Ich habe ihn mir immer irgendwo als Weihnachtsbaum vorgestellt"

Irgendwann sei die Tanne dem Schwiegervater zu mächtig geworden, er habe Äste, gar die Spitze absägen wollen. „Ich war aber immer dagegen und habe ihn mir immer irgendwo als Weihnachtsbaum vorgestellt“, erzählt sie. Dann nahm sich Panses Schwiegertochter der Sache an, kontaktierte die Stadt Kassel – und die entschied sich für den großgewachsenen Baum aus Homberg.

Sie sei eine große Naturfreundin, sagt Panse. Der Baum sei wunderschön gewachsen. Von der Tanne müsse sie sich nun aber trotzdem verabschieden. „Der Baum hätte demnächst weichen müssen.“ Zu groß sei die Gefahr, dass er bei einem Sturm umstürzt und auf angrenzende Häuser fällt. Umso glücklicher mache es die Hombergerin, dass die Tanne auf dem Weihnachtsmarkt nun noch einmal gewürdigt wird.

Weihnachtsmarkt Kassel öffnet Ende November

Der Märchenweihnachtsmarkt Kasel wird Ende November eröffnet: Vom 25.11. 2019 bis 30.12.2019 hat er dann täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet - die Gastronomiestände sogar bis 22 Uhr. Über die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember bleibt der Markt geschlossen. Weitere Infos gibt es unter weihnachtsmarkt-kassel.de. Auch in diesem Jahr wird es wieder die große Eisrutsche auf der Treppenstraße geben und noch etwas ist in diesem Jahr neu - die Weihnachtsbeleuchtung in der Kasseler Königsstraße wurde nach 30 Jahren ausgetauscht.