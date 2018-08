Multifunktionshaus und Sanierung: Viel Neues in Homberger Altstadt 

Homberg. Mit dem Bau eines neuen Multifunktionshauses in der Homberger Altstadt soll spätestens im Sommer 2019 begonnen werden. Denn: Bis Oktober 2020 muss alles definitiv fertig sein.

„Wir haben dann nur 15 Monate Bauzeit. Das ist sehr sportlich“, sagte der beauftragte Ingenieur Thiemo Glomb, der am Montag in der öffentlichen Bauausschusssitzung die Pläne für das Gebäude vorstellte.

Noch im August sollen die Ideen für das Haus, das auf einer Fläche von 850 Quadratmetern Platz für Volkshochschule, Musikschule, Starthilfe, Familienzentrum, Elternschule und Awo bieten soll, mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden. Dann solle so schnell wie möglich der Bauantrag gestellt werden. „Das müssen wir noch 2018 machen, sonst bekommen wir Schwierigkeiten“, so Glomb. Für das drei Millionen Euro teure Projekt erhält die Stadt vom Bund eine Förderung von 2,7 Mio. Euro. Die steht ihr aber nur dann vollständig zu, wenn die Arbeiten inklusive Schlussabrechnung bis Dezember 2020 beendet sind. Die Stadt trägt die Restkosten in Höhe von 300.000 Euro.

Besonders das Gebäude an der Holzhäuser Straße 3, dessen Erd- und Obergeschoss integriert werden soll, habe Verzögerungen verursacht. Im Gebäude seien Gefahrstoffe wie Phenole und Quecksilber gefunden worden. Das Haus ist so stark verformt, dass Deckenbalken durchgebrochen waren und sich die Giebelwand gelöst hatte.

„Wir haben die Fassade zurückverankern müssen und Stahlträger eingebaut. Jetzt ist es standsicher“, berichtete der Planer. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es im Haus habe es mehr als einmal gebrannt habe. „Vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss sind verkohlte Balken aufgetaucht“, erzählte der Planer. Da Gebäude sei aber für die Pläne unverzichtbar. Das Architekturbüro Hess setzt bei seinen Planungen nachhaltige Materialien.

Platz für Jugend und Kultur

Mit dem geplanten Multifunktionshaus auf dem Homberger Marktplatz soll ein Ort für soziokulturelle Integration entstehen. Ziel ist es, Jugend- und Kulturangebote zu schaffen und sozial-integrative Einrichtungen an einem Ort zu bündeln. In den von allen Teilnehmern nutzbaren Räumen ist dann Platz für Betreuung, Beratung, Berufsvorbereitung und - qualifizierung sowie für Kurse unterschiedlichster Art.

Das Haus soll Anlaufstelle für Hilfeleistungen werden, sagte Thiemo Glomb bei der Projektvorstellung. Beim Bau des Hauses müssen Architekten und Planer vor allem auf Nachhaltigkeitskriterien achten, die vom Bund vorgegeben sind. Dazu zählen etwa Baustoffe, die ökologisch sein müssen, und die ökonomische Qualität. Das ganze Multifunktionshaus muss also auch wirtschaftlich sein.