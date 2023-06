Mut-Tour machte Halt in Homberg auf dem Marktplatz

Von: Lea Beckmann

Die Mut-Tour stoppte in Homberg auf dem Marktplatz. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland: von links Swantja Wurps, Torsten Domesle, Amar Heuvel, Ralf Klose und Sigrid Teh. © Mut-Tour

Depressionen und psychische Erkrankungen dürfen keine Tabu-Themen sein: Das ist der Antrieb der Mut-Tour-Teilnehmer. Sie fahren mit Tandems.

Homberg – Sie leisten Aufklärungsarbeit, indem sie mit Tandem-Fahrrädern durch Deutschland fahren, mit Menschen ins Gespräch kommen, Botschaften an den Fahrrädern platzieren und Stopps in Städten einlegen. So machten sie jetzt auch Halt in Homberg auf dem Marktplatz.

„Die Mut-Tour ist ein Aktionsprogramm. Im Sommer geht es mit den Rädern für dreieinhalb Monate quer durch Deutschland“, sagt Dominique Seeger. Die Tour findet zum elften Mal statt. Insgesamt fahren die Teilnehmer 3800 Kilometer. „Wir sind aufgeteilt in Etappengruppen, sodass wir uns die Kilometer teilen“, erklärt sie. Es gibt elf Tandem- und zwei Wanderetappen.

Die Gruppe mit Dominique Seeger ist die vierte Etappengruppe. Die Mut-Tour startete am 25. Mai in Weimar und endet am 10. September in Oldenburg. „Wir haben sozusagen jetzt den Staffelstab übernommen und sind am Mittwoch in Kassel gestartet“, sagt Amar Heuvel, die gemeinsam mit Dominique Seeger und vier weiteren Teilnehmern nun acht Tage nur auf dem Tandem unterwegs ist. Am Mittwoch, 5 Juli, wollen sie Würzburg erreichen. Dort werden sie von der nächsten Gruppe abgelöst.

Sie wollen Depressionen enttabuisieren: Amar Heuvel (links) und Dominique Seeger. © Privat

Der erste Städtestopp für die Gruppe war am Mittwoch nun Homberg. „Die Tour ist super“, sagt Amar Heuvel. Die 39-Jährige aus Köln ist schon zum zweiten Mal bei der Mut-Tour dabei. Sie leidet selbst seit 13 Jahren an Depressionen. „In meinem Freundeskreis gehen wir offen mit meiner Erkrankung um, aber in der Öffentlichkeit fehlen immer noch die Offenheit und das Verständnis“, erklärt sie.

Depressionen sei noch lange nicht bei allen als Krankheit anerkannt. „Diese Krankheit verläuft in Episoden, ich leide also nicht dauerhaft, denn wenn ich mal eine depressive Phase hatte, kann es sein, dass ich dann jahrelang nichts habe“, sagt die 39-Jährige.

Auf der Mut-Tour sind nicht nur Selbstbetroffene dabei, sondern auch Angehörige – so auch Dominique Seeger aus Heidelberg. Die 30-Jährige kennt viele Betroffene und weiß, wie schwer es für sie ist. „Sie haben Schwierigkeiten, Hilfe zu finden, daher ist es wichtig, dass wir Öffentlichkeitsarbeit leisten, damit Depression kein Tabu-Thema mehr ist“, sagt sie.

Die Rückmeldung von den Menschen, mit denen sie ins Gespräch kommen, sei überwiegend positiv. „Autofahrer rufen aus den Autos heraus und strecken die Daumen nach oben – das ist wirklich toll“, sagt Seeger. Und mit ihrer bunten Kleidung, den Wimpeln und Schildern sind sie auch nicht zu übersehen.

Teilnehmer der Mut-Tour übernachteten in Wernswig

„Und natürlich sorgen auch die Tandems für mehr Aufmerksamkeit als ein gewöhnliches Fahrrad“, sagt Heuvel. Das sei ein Grund, warum die Mut-Tour auf Tandems absolviert werde. „Sie haben zudem einen Symbolcharakter, man ist zu zweit und auch wenn man unter Depressionen leidet, ist man nicht alleine“, sagt Heuvel.

Auf den Tandems transportieren die Teilnehmer ihre Zelte, Schlafsäcke, Isomatten und ihre persönlichen Gegenstände. „Auf Luxus muss man in dieser Zeit verzichten“, sagt Dominique Seeger. Übernachtet wird meist in Gärten. „Wir klingeln bei den Anwohnern und fragen sie, ob wir für eine Nacht in ihrem Garten Zelten dürfen oder wir schauen auch vorab in einer App, ob Menschen in der Nähe ihren Garten als Übernachtungsmöglichkeit angeboten haben“, sagt sie. Als die Mut-Tour in Homberg stoppte, übernachteten sie in Wernswig. Von dort ging es dann gestern weiter. „Am Tag schaffen wir zwischen 50 und 60 Kilometer“, erklärt Seeger – damit sie dann auch bis nächsten Mittwoch ihr Etappen-Ziel erreichen. (Lea Beckmann)