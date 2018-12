Nach Jahren der Bauzeit: Baumarkt in Homberg eröffnet

Schlossberg-Zentrum bietet größeres Sortiment

+ © Chantal Müller Für die Kunden ist alles vorbereitet: Christoph Figge (hinten), Prokurist und Marktverantwortlicher, und Daniel Figge räumen die letzten Waren ins Regal. © Chantal Müller

Homberg. Die Regale sind gefüllt und die Kassen vorbereitet: Nach mehreren Jahren Planungs- und Bauzeit eröffnet am Donnerstag um 8.30 Uhr das Schlossberg-Zentrum, der Baumarkt an der Nordumgehung in Homberg.