Der nackte Wahnsinn geht weiter: Kleine Bühne spielt Jubiläumsstück

Die Kleine Bühne Schwalm-Eder startet noch einmal mit der Komödie „Der nackte Wahnsinn“ durch. Auf vielfachen Wunsch hin wirds das Jubiläumsstück noch einmal auf der Bühne der Homberger Stadthalle zu sehen sein.

Im vergangenen Jahr feierte die Kleine Bühne ihr 40-jähriges Bestehen.

Die Aufführungen finden am Samstag, 9. Februar, ab 20 Uhr und am Sonntag, 10. Februar, ab 16 Uhr statt.

In Michael Frayns Komödie versucht eine Schauspielgruppe ein Theaterstück und ihr Leben, in den Griff zu bekommen. Doch obwohl es der Abend vor der Premiere ist, klappt mal wieder nichts. Der Regisseur Lloyd ist am Verzweifeln. Wieder werden die Sardinen vergessen – dabei sind die Sardinen so unendlich wichtig für dieses Stück. Das sieht Jungdarsteller Garry ganz anders: Eine Premiere ist ja nichts anderes als eine weitere Generalprobe.

Für Jungschauspielerin Brook steht mehr auf dem Spiel, sie will endlich in der glitzernden Welt des Theaters Fuß fassen. In drei Stadien zeigt Michael Frayn kleine und große Tragödien hinter den Kulissen.

Karten:Karten kosten 9,50 Euro für Erwachsene (8,50 im Vorverkauf) und 8 Euro für Schüler (7 Euro) und sind erhältlich bei: Piazza vita & vespa, Der verrückte Florist, Frisör Schumacher, Biohof Groß (Homberg), Haargenau Köthe (Knüllwald) und im Le Petit Café (Melsungen).