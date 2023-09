Neue Gruppen für Eltern mit Babys im Familienzentrum

Von: Chantal Müller

Viel Spaß beim Spielen: Hendrik und seine Mama Stefanie sind regelmäßig im Familienzentrum, um sich mit anderen auszutauschen. © Marina Otteni

Gemeinsam singen, basteln und spielen, ohne die schützende Nähe von Mama oder Papa verlassen zu müssen: das geht in den Eltern- und Baby-Gruppen.

Homberg – Die Eltern- und Baby-Gruppen bietet das Familienzentrum in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz an. Und zwar schon für Kinder ab der 6. Lebenswoche. Nun starten in den neuen Räumen in Homberg wieder Kurse. Auch in Schwalmstadt werden wieder Gruppen angeboten.

Die erste Zeit mit Kind ist fordernd, oft genug stehen Eltern vor der Frage, ob sie alles richtig machen. Da hilft es, sich mit anderen auszutauschen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und sich intensiv Zeit für sich und das Kind zu nehmen. Die Eltern-Baby-Gruppe für Kinder ab der sechsten Lebenswoche sowie die Spiel- und Kontaktgruppe für Kinder von ein bis drei Jahren bieten Eltern diesen Austausch. Die Treffen tun aber auch den Kindern gut, ist Elternbegleiterin Marina Otteni überzeugt. Sie leitet die wöchentlichen Spielgruppen. „Die Treffen bieten einen besseren Übergang in Kita und Krippe.“

In einem kindgerechten Umfeld können die Jüngsten nicht nur spielen. „Wir üben das Ankommen, Zusammensitzen und Rituale“, erzählt Otteni. Zur Begrüßung wird gesungen, anschließend dürfen die Jüngsten ordentlich toben und den neuen Gruppenraum des Familienzentrums entdecken – alles mit Mama oder Papa zusammen, nur eben in einer anderen Umgebung. Da geht es dann auch mal gemeinsam unter ein buntes Schwungtuch, die Kinder dürfen Karussell fahren, eine Kuscheldecke wird kurzerhand zur Schaukel und bunte Schaumstoffsteine zur Rutsche. Sobald die Kinder laufen können, können sie sich von den Eltern entfernen, behalten aber das Grundvertrauen: Mama oder Papa sind noch da. „Auch wenn sie im Gewusel gerade mal nicht zu sehen sind“, sagt Otteni. Zum Lernen gehört auch, miteinander zu agieren. „Den Kindern wird beim Spielen von anderen Kindern auch mal etwas weggenommen. Die Eltern sind aber immer in der Nähe und können trösten und die Situation begleiten.“

Für Eltern gibt es darüber hinaus Infos zu allen Themen, die mit Kind wichtig werden. Dazu gehören unter anderem Einschlafrituale, Bewegungsspiele oder wie man einen Wutanfall einfühlsam begleiten kann. Es ist Platz für Sorgen und Nöte. Während die Kinder spielen, darf von den Eltern zudem gebastelt werden. So entstehen etwa Memory-Spiele und Bilder mit Fußabdrücken der Kinder. Im Homberger Familienzentrum werden die Eltern-Baby-Gruppe und die Spiel- und Kontaktgruppe zusammengefasst, finden einmal wöchentlich statt. Sechs bis zehn Kinder können mit ihren Müttern oder Vätern teilnehmen. Willkommen sind aber auch Kinder, die älter als drei Jahre sind. „Es kommt immer auf die Entwicklung des Kindes an“, erklärt Otteni. Die Treffen stehen außerdem ausdrücklich auch Kindern offen, die eine Behinderung haben. „Wir wollen niemanden ausschließen.“

Gruppen für Eltern, Babys und neue Babysitter

Die Eltern-Baby-Gruppe (Elba) sowie die Spiel- und Kontaktgruppe (Spieko) werden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Homberg und Schwalmstadt angeboten. In Homberg startet der Kurs am Donnerstag, 7. September. Er findet immer donnerstags von 9 bis 10.30 Uhr statt. Informationen und Anmeldung bei Marina Otteni, Tel. 01 71 / 3 61 29 47 oder Mail: marina.otteni@faz-se.de.

Der Elba-Kurs in Schwalmstadt findet dienstags von 9 bis 10.30 Uhr statt; Start ist am 10. Oktober. Die Spieko-Gruppen treffen sich in Schwalmstadt montags und dienstags zwischen 15.30 und 17 Uhr; Kursstart ist im September. Infos und Anmeldung bei Heike Hohm-Fiehler und Pascal Marggrad unter Tel. 0 66 91 / 94 63 17 oder per Mail an sozialarbeit@drk-schwalm-eder.de. Die Kursgebühr beträgt je 85 Euro für zehn Termine.

In Fritzlar gibt es auch Pekip-Kurse. Sie laufen nach demselben Muster wie die Eltern-Baby-Gruppen ab, allerdings sind die Kinder während der Treffen nackt, um sich freier bewegen zu können: donnerstags und freitags von 9.30 bis 11 Uhr auf der DRK-Rettungswach; Kursstart im Oktober. Anmeldung ebenfalls bei Heike Hohm-Fiehler und Pascal Margraf.

Auch hat das DRK zehn neue Babysitter ausgebildet, die im gesamten Landkreis aktiv sind. Sie haben einen Erste Hilfe-Kurs am Kind absolviert und besitzen Kenntnisse in Spielpädagogik, kindlicher Entwicklung und Säuglingspflege. Ansprechpartnerin ist auch hier Heike Hohm-Fiehler. (Chantal Müller)