Neue Idee: Projekt-Siedlung auf Klinik-Areal im Schwalm-Eder-Kreis

Das Gelände der früheren Asklepios-Klinik in Homberg, die seit Jahren leer steht, wäre optimal geeignet als Grundstück für ein neuartiges Siedlungsprojekt.

Das meint Hombergs Bürgermeister Dr. Nico Ritz. Allerdings sei zunächst der Klinikkonzern am Zuge, dem das Areal samt Bauruine gehört.

Die Idee: Homberg ist eine von acht Modellkommunen in Hessen, die beim Bau von sogenannten Plus-Energie-Siedlungen vom Land unterstützt werden. Entstehen könnte diese Siedlung zum Beispiel auf dem Grundstück der früheren Klinik – wenn sich Stadt und Asklepios über den Verkaufspreis einigen können.

Das Grundstück sei bestens geeignet, weil es in die Stadt integriert sei, sagt der Bürgermeister. Das Projekt passe in den Klimaschutz-Ansatz der Stadt, die ihr Car-Sharing-Modell in den nächsten Jahren ausbauen will. „Für Asklepios wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt“, sagt Dr. Ritz.

Der Klinikkonzern sucht bereits seit Jahren nach einer Lösung. Auf dem Gelände sollten Wohnhäuser entstehen, passiert ist bisher nichts. Außer Besichtigungen habe sich nichts ergeben, sagt Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz. Es gebe Gespräche mit Interessenten. Dass der geforderte Kaufpreis der Grund dafür ist, glaubt der Sprecher nicht. Die Abrisskosten seien problematisch: Sie wurden 2016 auf etwa eine Million Euro geschätzt und sollen mit dem Verkauf gedeckt werden.

Der Konzern habe keine Kenntnis davon, dass das Grundstück als Bauland ausgewiesen ist. Laut Ritz ist das Grundstück ein Sondergebiet, es gebe aber einen Aufstellungsbeschluss, der es möglich mache, das Areal in ein allgemeines Wohngebiet umzuwandeln. Die Voraussetzung für die Plus-Energie-Siedlung wäre damit geschaffen. Auf den etwa 40 000 Quadratmetern hätten 60 Grundstücke Platz, heißt es in einer Mitteilung der Hessischen Landgesellschaft (HLG) – bebaut mit Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und einer Wohngruppe für Demenzkranke.

Hintergrund

Plus-Energie bedeutet, dass in einer Siedlung mehr erneuerbare Energie produziert als verbraucht wird. Erreicht wird das etwa durch Fotovoltaikanlagen und geräuscharme Kleinwindkraftanlagen. Außerdem können sogenannte organische Solarzellen, beispielsweise für Fassaden, eingesetzt werden. Der Strom muss in einem Quartiersspeicher gespeichert werden. Damit Wärme dezentral erzeugt werden kann, benötigt jedes Gebäude einen großen Pufferspeicher.