Neue Kita in Mardorf: Platz auf 700 Quadratmetern

Wer fleißige Handwerker sehen will, der muss nur nach Mardorf gehen. Und zwar auf die Baustelle der neuen Kindertagesstätte, die zukünftig 60 Kindern Platz bieten soll.

Seit dem Spatenstich im November ist viel passiert: der Rohbau steht inzwischen, gestern wurde Richtfest gefeiert. Wenn alles nach Plan läuft, soll am 1. September zum neuen Kindergartenjahr Eröffnung gefeiert werden.

Drei Gruppenräume – einer für Kinder bis drei Jahre und zwei für Kinder ab drei Jahren – sind auf dem Grundstück an der Mosenbergstraße, Ecke Im Baumgarten bereits entstanden. Alle drei sind mit Oberlichtern in den Dächern ausgestattet. Sie zeigen nach Osten und sorgen so dafür, dass die Kinder ihren Tag in der Kita mit natürlichem Sonnenlicht beginnen können, berichtete Architekt Christian Gerlach. Zu jedem Gruppenraum gehört ein kleiner Außenspielbereich, für die Kinder unter drei Jahren gibt es einen extra Schlafraum.

+ Drei Räume für drei Gruppen: Bürgermeister Dr. Nico Ritz und Architekt Christian Gerlach stehen vor den künftigen Gruppenräumen der Mardorfer Kita. © Chantal Müller

Damit es auch ordentlich Platz zum Spielen und Feiern gibt, entsteht ein großer Bewegungsraum in der Kita. Die Tür soll sich später zusammenfalten lassen, so sei auch Platz für Weihnachtsfeiern, erzählt der Architekt. Die Aufenthaltsräume für die Erzieher werden im hinteren Teil des Gebäudes untergebracht. So soll die neue Kita auf etwa 700 Quadratmetern allen Anforderungen gerecht werden.

Die Kindertagesstätte bietet künftig Platz für 60 Kinder, Träger ist die Awo, sagte Bürgermeister Dr. Nico Ritz. Die Gruppe für die Kinder unter drei Jahren wurde neu geschaffen. Am alten Standort werden derzeit 25 Kinder betreut. Eine kleine Gruppe von ihnen war mit seinen Erzieherinnen zum Richtfest gekommen, um dort ein Ständchen zu singen, bevor Zimmerermeister Stefan Stamm den Richtspruch vortrug.

Erste Überlegungen, die Kindertagesstätte in Mardorf zu vergrößern, gab es bereits im Jahr 2015. „Wir hätten heute viel lieber am DGH Richtfest gefeiert“, sagte Ritz. Das war aber nicht möglich. Zu hohe Emissionswerte, hauptsächlich wegen eines Schweinemastbetriebes, mit dem sich die Kita aktuell noch einen Zaun teilt, waren der Grund für die Suche nach einem neuen Standort. Durch eine Bürgerversammlung ließ die Stadt Homberg die Anwohner an der Wahl des Ortes teilhaben. „Es ist bemerkenswert, wie sehr um den Erhalt der Kita in Mardorf gekämpft wurde“, sagte Architekt Christian Gerlach beim Richtfest. Er begrüßte die Motivation der Anwohner, „junges Leben“ im Ort zu halten.

Kita-Bau wird teurer als geplant

Der Neubau der Kindertagesstätte in Mardorf wird um bis zu 400.000 Euro teurer als geplant (wir berichteten). Statt ursprünglich 1,7 Millionen Euro könnte der Bau nun 2,1 Millionen Euro kosten.

Grund dafür sind gestiegene Kosten im Baubereich, mit denen bei der Planung für den Neubau im Jahr 2016/2017 noch nicht gerechnet wurde. Damals seien die Preise im Baugewerbe niedriger gewesen. Die Förderung für die Kita sei aber von 350.000 auf 700.000 Euro gestiegen, berichtete Bürgermeister Dr. Nico Ritz in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung. Derzeit beträgt die Kostensteigerung 350.000 Euro, 50.000 Euro werden noch eingeplant.