Neue Veranstaltungsreihe „Soulfood“ auf der Hohenburg

Von: Lea Beckmann

Teilen

Sie wollen gemeinsam die lokale Musikszene in Homberg voranbringen: Innenstadtkoordinator Peter P. Schmidt (links) und Musiker Maximodo (alias Max Amling) auf der Hohenburg. © Lea Beckmann

In Kooperation mit der Stadt startet Maximodo die Veranstaltungsreihe „Soulfood“. Der erste Konzerttermin findet auf der Hohenburg statt.

Homberg – Kochen und Musik gehören für ihn zusammen. Denn einen guten Song zu schreiben und ein gutes Rezept zu kreieren, haben viel gemeinsam. „Wenn ich auf der Bühne stehe und meinen Song präsentiere, ist das Gefühl genauso, wie wenn ich ein Fünf-Gänge-Menü zubereite und mich danach als Koch präsentiere“, sagt Maximodo (alias Max Amling).

Der Musiker und gelernte Koch will genau diese beiden Komponenten in Homberg verbinden. In Kooperation mit der Stadt startet er die Veranstaltungsreihe „Soulfood“. Heute Abend ist der erste Konzerttermin um 18 Uhr auf der Hohenburg. Um 20 Uhr wird Maximodo dann auftreten – nur mit Akustikgitarre. „Da es sich bei den Veranstaltungsabenden auch um das Kochen drehen soll, wird es zum musikalischen Akt auch einen kulinarischen geben“, erklärt er. Heute wird der Musiker verschiedene Desserts anbieten – alle selbst gemacht.

Das Projekt hat Innenstadtkoordinator Peter P. Schmidt in die Wege geleitet. „Die Beziehung zur lokalen Musikszene fehlt in Homberg noch“, so Schmidt. Und mithilfe von Maximodo wolle man die Musikszene voranbringen. „Ich möchte mit anderen Musikern in Kontakt kommen, sodass dann auch andere an den Veranstaltungsabenden auftreten können“, erklärt Maximodo.

Der 29-Jährige kennt sich in der Region aus. Er ist in Gudensberg aufgewachsen. Doch mit 17 Jahren hat er die nordhessische Region erst mal verlassen und widmete sich der Musik. „In meiner Schulzeit konnte ich mir das gar nicht vorstellen – im Fach Musik war ich wirklich schlecht und ich fand es schwierig, Tonleiter zu lernen“, erklärt er. Doch als er von Gudensberg nach Bayern zog, kam das Interesse zur Musik. „Ich wollte unbedingt die Lieder, die ich immer hörte, selbst spielen können“, sagt Maximodo. Gesagt. Getan. „Ich kaufte mir eine Gitarre für zwölf Euro und spielte jeden Tag drei Stunden“, erzählt er.

Maximodo setzt beim Kochen auf die vegane Küche

In München arbeitete er daraufhin in einem Jazzclub, in einem Plattenladen und gab Konzerte. 2014 zog es ihn dann nach Wien. Dort widmete er sich verschiedenen Bandprojekten. Doch der 29-Jährige merkte, dass es schwierig ist, von Musik allein zu leben. Also absolvierte er eine Lehre zum Koch. „Meine Mutter ist Köchin, daher hat mich dieses Thema auch irgendwie immer begleitet.“ Maximodo setzt beim Kochen auf die vegane Küche. „Ich selbst ernähre mich nur vegan und möchte auch gerne anderen Menschen zeigen, dass es sich dabei um keine Diätküche handelt“, sagt er. Eine persönliche Note findet man auch in seinen Liedern wieder. „Ich drücke mein eigenes Leben poetisch in meiner Musik aus.“

Themen wie Sexismus, Feminismus oder psychische Erkrankungen verarbeitet er in der Musik. Aber auch bestimmte Lebensabschnitte spielen in seinen Songs eine Rolle: „Mein neuester Song ‘My mind is alright (I think)’ handelt von meinem Abschied von Wien und dem Blick nach vorne.“ Stilistisch bewegt er sich in den Genres Punk-Rock, Folk, Rap und Pop. Drei Jahre ist Maximodo nun Solo-Künstler. Seinen Künstlernamen hat er von einem Freund. „Der hat mich immer Maximodo genannt und das ist mir im Kopf hängen geblieben, als ich auf der Suche nach einem Namen war“, erklärt er.

Nun ist Maximodo also von Wien wieder in die nordhessische Region. „Das kam durch einen Besuch bei meiner Schwester.“ Dadurch entstand der Kontakt zu Peter P. Schmidt und nun will der 29-Jährige auch erst mal in Homberg bleiben.

Die musikalisch-kulinarischen Abende sollen einmal im Monat am ersten Wochenende des Monats auf der Hohenburg stattfinden. „Die ersten beiden Abende gestaltet Maximodo, aber es sollen künftig auch andere Musiker auftreten“, sagt Peter P. Schmidt. Wer Lust habe, könne sich beim Innenstadtkoordinator melden. Die zweite Veranstaltung wird am 1. September stattfinden.

Termin: Heute, 18 Uhr, Hohenburg Homberg. Freier Eintritt, Essen auf Spendenbasis.

(Lea Beckmann)