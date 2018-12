Viele Grüße aus Schilda: Neues Schild führt nach "Homburg" und nicht nach "Homberg"

Was ein kleiner Fehler alles ausmachen kann, zeigt ein Hinweisschild bei Mardorf. Denn im Schwalm-Eder-Kreis werden die Autofahrer nicht nach "Homberg", sondern nach "Homburg" geleitet.

Da rieben sich wohl viele Autofahrer verwundert die Augen, als sie das niegelnagelneue Hinweisschild sahen, das am Dienstag am neuen Kreisel bei Mardorf aufgestellt wurde. Denn das weist nun schwarz auf gelb in Richtung „Homburg (Efze)“.

Wer immer es gefertigt hat, stammt wohl nicht aus der Region. Denn dann wäre ihm wohl klar gewesen, dass die Kreisstadt trotz ihrer malerischen Burgruine noch immer Homberg statt Homburg heißt.

