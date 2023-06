Notarztwagen brennt auf Straße bei Welferode völlig aus

Von: Cora Zinn

Als die Homberger Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, stand der Wagen schon in Vollbrand. © Matthias Poppitz/Feuerwehr Homberg Efze

Zwischen Holzhausen und Welferode ist am Donnerstagmorgen ein Notarztwagen ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich selbst retten und blieb unverletzt.

Welferode - Als die Feuerwehr Homberg am Donnerstag gegen 8.45 Uhr am Einsatzort zwischen Holzhausen und Welferode eintraf, stand ein Notarztwagen bereits voll in Flammen.

„Ich gehe von einem technischen Defekt als Ursache aus“, sagte Hombergs Wehrführer Matthias Poppitz. Die Flammen breiteten sich so schnell aus, dass sie auf einen nahe gelegenen Hang übergingen. Die rund 25 Einsatzkräfte aus Homberg, Holzhausen, Welferode, Oberbeisheim und Berndhausen konnten den Brand an der Böschung und am Auto aber schnell löschen.

Der Fahrer wurde nicht verletzt. Er war gerade mit dem Auto auf dem Weg in eine Werkstatt zur Reparatur. Die Strecke war während des Einsatzes voll gesperrt. (Cora Zinn)