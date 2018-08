Neues Programm: Sicherheitsgefühl der Bürger soll hessenweit gestärkt werden

Schwalm-Eder. Mit einer engeren Zusammenarbeit von Polizei und Gemeinde soll hessenweit das Sicherheitsgefühl der Menschen verbessert werden.

„Kompass“ heißt die Initiative, die in einer Konferenz in Homberg den Kommunen aus dem Schwalm-Eder-Kreis vorgestellt wurde.

„Wir möchten, dass vor Ort, in den Gemeinden die richtigen Antworten auf die unterschiedlichen Probleme gefunden werden, ob Vandalismus, Ruhestörungen, Einbrüche oder anderes“, sagte Nordhessens Polizeipräsident Konrad Stelzenbach.

Mehr als bisher sollen die Bürger direkt angesprochen und mit ins Boot genommen werden bei der Kriminalitätsbekämpfung, etwa durch intensivere Information und Kontaktpersonen der Polizei in den Verwaltungen. Wichtig sei es, die teils vorhandenen Hemmschwellen in der Kooperation mit der Polizei möglichst abzubauen.

„Untersuchungen haben ergeben, dass dort, wo das individuelle Sicherheitsgefühl größer ist, die Menschen auch eher bereit sind, Konflikte zu benennen und Vorfälle anzuzeigen“, betonte Stelzenbach. Die Vorbeugung und die Verhinderung von Delikten stehe immer im Vordergrund.

Seit Dezember 2017 laufen hessenweit bereits Kompass-Modellprojekte in einzelnen Kommunen, in Nordhessen sind Gudensberg, Willingen und Ahnatal Teil der Sicherheitsinitiative. Dort hat die Arbeit bereits begonnen (siehe auch nächste Seite).

Es sei wichtig, passgenaue Lösungen zu finden, es werde niemandem ein Schema F übergestülpt, betonte Jan Selchow, Ansprechpartner für Prävention beim Polizeipräsidium Nordhessen. Um langfristig etwas zu erreichen, werde das Programm wissenschaftlich begleitet und personell unterstützt. Für Kompass gebe es 14 zusätzliche Stellen in den Polizeipräsidien Hessens sowie eine Kompass-Geschäftsstelle beim Landeskriminalamt.

Hoffen auf mehr Nähe

Bürgermeister, aber vor allem Mitarbeiter aus den Gemeinde- und Stadtverwaltungen einiger Schwalm-Eder-Kommunen waren ins Homberger Behördenzentrum gekommen, um sich das hessische Kompass-Konzept erläutern zu lassen.

Das nordhessische Polizeipräsidium veranstaltet vier dieser Regionalkonferenzen in ganz Nordhessen, um möglichst viele Gemeinden zu informieren und zu überzeugen vom Programm, das als äußeres Zeichen der Kooperation das Sicherheitssiegel anbietet. „Dieses Siegel steht am Ende des Prozesses und ist ebenso Lohn wie Zeichen des Engagements einer Kommune in Sachen Sicherheit“, betonte Polizeisprecher Jan Selchow in Homberg.

Drei Maßnahmen

Sicherheitsberater für Senioren handeln,

um bessere Videoüberwachung oder

die „Schutzleute vor Ort“, die von der Polizei ausgebildet werden und als Ansprechpartner für die Bürger die Kontaktpflege auf der Straße übernehmen. Mehr als 100 dieser Schutzleute sind bereits in hessischen Kommunen im Einsatz. Mindestens drei Maßnahmen, die aus Analyse und Konzept hervorgegangen sind, sollten erfolgreich umgesetzt werden, bevor das Siegel vom Innenministerium verliehen werden kann. Dabei kann es sich um

Durchaus kritisch verfolgten die Bürgermeister Heiko Manz (Jesberg), Thorsten Vaupel (Frielendorf) und Michael Köhler (Bad Zwesten) die Präsentation. „Das ist neuer Wein in alten Schläuchen“, meinte Köhler. Was das Programm biete, gebe es doch schon.

Zu wenige Polizisten

Einen Präventionsrat zu gründen, sei sehr aufwendig und nicht nötig, auch hätten kleine Gemeinden kaum Personal für die zusätzlichen Aufgaben übrig. Das eigentliche Problem sei doch, dass es zu wenige Polizeibeamte in den Polizeistationen gebe, die vor Ort sein könnten.

+ Bürgermeister von Gudensberg: Frank Börner. Klar wäre eine Polizeistation in der Kommune das Optimum, das sei aber nicht realisierbar, meinte dazu Gudensbergs Bürgermeister Frank Börner auf HNA-Anfrage. Seine Stadt beteiligt sich als einzige im Kreis schon an dem Kompass-Programm.

„Wenn ein Polizeibeamter im Rathaus Sprechstunden anbietet und dadurch besser erreichbar ist, dann bedeutet das mehr Bürgernähe“, so seine Ansicht. Auch in Sachen privater Polizeidienst versuche man aktiv zu werden. Es sei nicht leicht, dafür Freiwillige zu finden, aber man müsse auch den Mut haben, neue Wege zu gehen.

Wenn die hohe Schwelle zwischen Bürger und Polizei niedriger werde, könne Vertrauen entstehen. Außerdem: „Es ist schlecht, wenn ich bei Beschwerden der Bürger nur sage, dass ich nichts tun kann“, sagt Börner. Dann komme irgendwann keiner mehr. Dabei sei es doch wichtig, dass die Menschen selbst aktiv werden und mehr Zivilcourage beweisen.

Neuerungen in Hessen

Die nordhessische Polizeiführung nutzte die Gelegenheit und stellte vor, was die Landesregierung in Hessen für mehr Sicherheit tut: So sollen 1520 zusätzliche Polizeivollzugsbeamte bis zum Jahre 2022 eingestellt werden. Zudem gibt es einige Neuerungen wie etwa die Body-Cam, neue Schutzausstattungen und bessere Analyseprogramme.

Rubriklistenbild: © Archivfoto: Fredrik von Erichsen/dpa