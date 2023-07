Projekt Marktcampus in Homberg ist für den Demografie-Preis nominiert

Von: Lea Beckmann

Das Projekt Marktcampus ist für den Demografie-Preis nominiert: Es geht um die Entwicklung rund um den Marktplatz für neues Leben und Arbeiten. © Chantal Müller

Sechs Projekte wurden von einer unabhängigen Fachjury für den Demografie-Preis 2023 nominiert. Darunter befinden sich drei im Schwalm-Eder-Kreis – Schwarzenborn, Schwalmstadt und Homberg.

Homberg – Nachhaltiges Wohnen, Arbeiten und Leben rund um den Marktplatz wird in Homberg ermöglicht – das funktioniert mit dem Projekt Marktcampus. Damit hat sich Homberg für den Demografie-Preis 2023 beworben und gehört nun zu den sechs Nominierten.

„Die Freude ist groß, dass wir mit unserem Projekt schon so weit gekommen sind“, sagt Katrin Hitziggrad von den Zukunftsoptimisten. Das Projekt Marktcampus läuft seit Anfang 2022 und ist die Weiterentwicklung des Summer of Pioneers. Bei dem Projekt geht es um gemeinsames Wohnen und das Teilen von Ressourcen. Unter dem Motto „Miteinander Zukunft leben“ könne jeder neue Bewohner seine eigenen Ideen einbringen, um das Stadtleben aktiv weiterzuentwickeln. „Das Projekt ist ein Ausdruck davon, wie gemeinsame Quartiers- und Stadtentwicklung funktionieren kann“, sagt Hitziggrad.

Projekt Marktcampus in Homberg bringt Menschen zusammen

Anlaufstellen des Marktcampus seien unter anderem die Fachwerkerei mit dem Co-Working-Space am Marktplatz, das Machwerk in der Untergasse und das Kochs, das ehemalige Schuhhaus Koch, das sich auch in der Untergasse befindet. „Durch das Coworking-Space in der Fachwerkerei wird die Infrastruktur gemeinschaftlich genutzt und es wird zusammen gearbeitet“, sagt Innenstadtkoordinator Peter P. Schmidt. Somit würden Menschen zusammenkommen, die sich vielleicht sonst nie getroffen hätten.

Das Machwerk sei ein Angebot, das stetig ausgebaut werde. „Es ist ein offener Ort, der unterschiedlich genutzt wird“, erklärt Schmidt. So zum Beispiel für die Werkbankgespräche, die Pop-Up-Bücherei und für einen wöchentlichen Stricktreff. Und auch das Kochs sei ein multifunktionaler Begegnungs- und Kulturort. Derzeit ist dort die Ausstellung „Zucker:Erben“ zu sehen. Doch der Marktcampus sei mehr als nur diese drei Orte: „Da gibt es zum Beispiel noch die Gemeinschaftsküche und die offene Quartierswerkstatt“, betont Hitziggrad.

In Homberg werden Leerstände mit Leben gefüllt

Und wie hat sich Homberg nun seit dem Projektstart verändert? „Sinnbildlich haben sich die Räume verändert, denn das Kochs oder auch das Machwerk waren vorher jahrelang ungenutzt“, sagt Hitziggrad. Somit entstehe neues Leben und es gebe neue Angebote in Homberg. Das wiederum sorge für neue Akteure. „Homberg wird so zum Anziehungspunkt“, erklärt sie. Allerdings sei es wichtig, dass man sich vor Augen halte, dass „wir noch am Anfang stehen“. Eineinhalb Jahre seien bei einer Quartierentwicklung ein Katzensprung. Mit dem Projekt sei man noch am Ausprobieren.

Staatsminister Axel Wintermeyer, der sich das Projekt in Homberg angeschaut hat, findet es sehr spannend. „Es ist ein modernes, nachhaltiges und vor allem kopierbares Projekt“, sagt er. Es sei ein gutes Vorbild für andere Kommunen.

Darauf komme es auch bei dem Demografie-Preis an: Es sollte sich auf andere Städte übertragen lassen. Im September findet dann die Preisverleihung statt. Und schon jetzt steht fest, dass Homberg nicht mit leeren Händen nach Hause gehen wird. Denn: Der erste Platz ist mit 8000 Euro dotiert, die zwei zweiten Plätze mit jeweils 5000 Euro und die drei dritten Plätze mit jeweils 2000 Euro. (Lea Beckmann)