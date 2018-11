Rewe-Märkte unterstützen Spendenaktion mit Lebensmitteltüten

Homberg. Die Rewe-Märkte in Homberg und Borken packen in diesen Tagen und Wochen wieder ungezählte Tüten mit Lebensmitteln für die Kunden der Homberger Tafel.

Wer in der nächsten Zeit in den beiden Märkten einkauft, kann mit nur 5 Euro helfen, leere Teller zu füllen und für etliche Mahlzeiten zu sorgen. Dafür muss er nur eine der Tüten kaufen, in die Rewe-Mitarbeiter zuvor Haferflocken, eine Fertigpackung Kartoffel-Knödel, Reis, Spaghetti, Suppe, Kekse und Schokocreme gepackt haben.

Für Rewe ist das keine Premiere, der Supermarkt unterstützt seit vielen Jahren die Homberger Tafel mit regelmäßigen Lebensmittelspenden. Zum einen geht es darum, Menschen in Not zu helfen, zum anderen auch darum Lebensmittel, zu retten und vor der Müllhalde zu bewahren.

Die Statistik spricht eine brutale Sprache: Jeder Deutsche wirft nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mindestens 55 Kilo Lebensmittel auf den Müll, das macht die erschreckende Zahl von 4,4 Millionen Tonnen aus, die in Privathaushalten entsorgt werden – ob nun vor oder nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Hinzu kommen Abermillionen Tonnen, die der Lebensmittelhandel aussortiert.

Als krasser Gegensatz dazu steht die Tafelarbeit. Die Mitarbeiter der Homberger Tafel versorgen jeden Monat zwei Mal 455 Personen, darunter 184 Kinder und Jugendliche.

Sie alle profitieren von den Tüten, die die Rewe-Kunden demnächst ganz unproblematisch bezahlen können und die die Tafelmitarbeiter auf ihrer Tour dann mitnehmen.

Im vorigen Jahr gingen 594 Tüten über die Kassenbänder, das heißt 594 Kunden freuten sich über das unverhoffte Geschenk. Wer an den beiden kommenden Samstagen im Rewe einkauft, kann bei seiner Spende sogar sportliche Fragen klären: Dann begleiten Spieler des FC Homberg die Aktion und kommen mit den Kunden ins Gespräch.

Das Homberger Ehepaar Brigitte und Wolfgang Kruhm übrigens kauft in jedem Jahr nicht etwa den ganzen Advent über nur eine einzige, sondern gleich zu Anfang 20 Tüten: Kruhms haben auch in diesem Jahr wieder Tafelkoordinator Peter Laukner 100 Euro für die Spende in die Hand gedrückt. Der Grund für die Großzügigkeit? „Uns geht es richtig gut“, sagt Wolfgang Kruhm. „Deshalb wollen wir auch jenen was abgeben, die nicht so viel Glück haben wie wir.“

Die Rewe-Tüten-Aktion zugunsten der Kunden der Tafel Homberg findet auch in den Rewe-Märkten in Borken und Oberaula und im Genossenschaftsladen Schwarzenborn statt.