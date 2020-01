Frauenhaus im Landkreis 2019 häufiger Zufluchtsort als im Jahr zuvor

Cruel male person standing beside his victim

Das Thema häusliche Gewalt hat im vorigen Jahr für steigende Zahlen im Frauenhaus des Landkreises gesorgt. Waren es 2018 noch 47 Frauen und 46 Kinder, die dort Zuflucht suchten, so stieg deren Zahl im vergangenen Jahr auf 52 Frauen und 64 Kinder.

Das Gewaltpotenzial sei nach wie vor hoch, sagt Heidemarie Lange, Leiterin der Einrichtung. Damit habe sich auch im vergangenen Jahr gezeigt, „dass die eigene Familie oft der gefährlichste Ort ist, an dem sich Frauen aufhalten können.“ Das stellt auch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) in seiner aktuellen kriminalstatistischen Auswertung fest: 2018 seien mehr als 140.000 Menschen in ihrer Partnerschaft von Gewalt betroffen gewesen. 114.000 davon waren Frauen, 122 starben bei gewalttätigen Übergriffen des Ehemanns oder Lebensgefährten.

Diese Zahlen bilden aber nur die Straftaten ab, die bei der Polizei angezeigt wurden. Die Dunkelziffer sei wesentlich höher, teilt das Bundesamt mit. Statistiken zufolge sei in Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal im Leben von Gewalt betroffen, jede fünfte von ihnen wendet sich an eine Beratungseinrichtung. Heidemarie Lange vom Frauenhaus bestätigt das.

+ Heidemarie Lange Leiterin Frauenhaus

Die Beratungsstelle der Awo bietet am letzten Donnerstag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr Termine für Frauen in der Außenstelle in der Homberger Untergasse 22 an. Ein Angebot, das gut angenommen werde, auch wenn es vielen betroffenen Frauen schwer falle, den ersten Schritt zu gehen und Hilfe zu holen. Gerade im ländlichen Bereich gelte oft das, was in der Familie passiert, als Bereich, aus dem man nichts nach außen trägt – und in den sich auch keiner von außen einmische.

Das Frauenhaus habe 2019 eine rundum erfolgreiche Arbeit leisten können, sagt Heidemarie Lange. Das Team sei stabil und gut ausgebildet, das Gebäude dank der stetigen Unterstützung des Landkreises und auch vieler Spenden gut in Schuss. Das sei auch wichtig, sagt Lange: Denn es sei nicht abzusehen, dass die Gewaltbereitschaft sinke und die Arbeit des Frauenhauses überflüssig werde.

Feiertage sind oft die gefährlichste Zeit

Gefährliche Zeiten für Menschen mit gewaltbereiten Partnern sind gerade die vielen Sonn- und Feiertage über Weihnachten und Silvester. Die Polizei im Landkreis verzeichnete in dieser Zeit fünf Fälle von häuslicher Gewalt, den letzten am Neujahrstag. In den meisten Fällen spiele Alkohol eine große Rolle: „Er beschleunigt meist den Kontrollverlust“, sagt Polizeisprecher Volker Schulz auf Anfrage.