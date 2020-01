Schneeeule ist Tier des Jahres im Wildpark Knüll

Vielen Harry-Potter-Fans ist die Schneeeule Hedwig bestens bekannt. Sie überbringt in Potters Zauberwelt als Postbotin wichtige Botschaften. Im Wildpark Knüll nimmt sie in diesem Jahr auch eine ganz besondere Rolle ein.

Die Schneeeule Hedwig ist aus der Buchreihe nicht wegzudenken. Auch im Wildpark Knüll zählen die Schneeeulen zu den Tieren, die einfach dazugehören – und das, obwohl sie gar nicht aus der Region stammen und auch keine in Deutschland einheimischen Tiere sind.

Mehr noch: Sie sollen 2020 im Wildpark Knüll eine Botschaft an die Besucher überbringen. „Das Tier des Jahres 2020 wird die Schneeeule“, sagt der Leiter des Parks, Dr. Wolfgang Fröhlich.

Damit wolle der Wildpark ein Zeichen setzen und die Themen Artenvielfalt sowie Klimawandel deutlich in den Fokus rücken. „Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Schneeeulen aus?“, „Wie sind die ökologischen Zusammenhänge?“, nennt Fröhlich zwei von vielen Fragen, auf die in diesem Jahr Antworten gegeben werden sollen – bei Aktionstagen und weiteren Veranstaltungen.

Am konkreten Beispiel lasse sich die Auswirkung den Menschen besser näher bringen, erklärt er. „Klar ist, dass die Schneeeule von einer erwärmenden Erde nicht profitiert“, sagt Fröhlich auch mit Blick darauf, dass die Tiere, die aus der Tundra stammen, in den strengen Wintern 2002 und 2014 bereits vereinzelt in Norddeutschland und Mitteleuropa gesichtet wurden – eine ornithologische Sensation. Doch was treibt die hervorragend an die arktische Tundra angepassten Schneeeulen plötzlich in unsere Breiten? Schließlich liegt ihr Lebensraum nördlich des Polarkreises.

„Nicht nur im nächsten Jahr, sondern in den nächsten Jahren soll es um Artenvielfalt und Klimawandel gehen“, sagt Fröhlich. Das erste Mal im Mittelpunkt stehen werde die Schneeeule und mit ihr die Umweltthematik am 29. März beim Bärenfest. „Das ist traditionell unser Wissensfest“, sagt Fröhlich.

Im Wildpark Knüll leben mit der vierjährige Hedwig und dem zweijährigen Henner zwei Schneeeulen. Noch hat das Paar keinen Nachwuchs. „Das Männchen ist noch zu jung, aber es könnte 2020 damit zu rechnen sein“, so Fröhlich.