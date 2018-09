Themen sind Pflege und stabile Renten

+ © Archivfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk Andrea Nahles © Archivfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Homberg. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ist am Montag, 17. September, von 17 Uhr an in der Homberger Stadthalle zu Gast.