Sportgeschäft Athletico in Homberg schließt 

Gibt den Laden ab: Werner Bechtel schließt das Sportgeschäftes Athletico, das er seit 33 Jahren in Homberg geführt hat. Allerdings hat er einen Nachfolger in Aussicht – das gelingt nicht vielen Geschäftsleuten zur Zeit.

Nach 33 Jahren gibt Werner Bechtel das Geschäft Athletico in Homberg auf. Die Verhandlungen mit einem möglichen Nachfolger laufen noch.

Das Homberger Sportgeschäft Athletico schließt gegen Ende des Jahres. Geschäftsführer Werner Bechtel gibt den Betrieb nach 33 Jahren am Standort Homberg auf. Doch der Laden in der Ziegenhainer Straße hinter der früheren Post soll weiter bestehen bleiben, ein Sportgeschäft wird einziehen. „Die Verhandlungen laufen derzeit“, sagt Bechtel.

Für den 64-Jährigen ist die Aussicht auf diesen Nachfolger der Grund für die Geschäftsaufgabe. Eine solche Gelegenheit möchte er nicht verstreichen lassen. Denn dass Geschäfte im Homberger Einzelhandel wieder besetzt werden, ist nicht selbstverständlich.

Als Bechtel vor 33 Jahren in der Untergasse 22 das Geschäft eröffnete, war das ganz anders. „Es gab nur ganz wenige freie Ladenflächen in der Stadt“, sagt er. Er habe Glück gehabt, etwas zu bekommen. „Der Einzelhandel in Homberg boomte und war den anderen Mittelzentren im Kreis weit voraus.“

Das Sortiment seines Sportfachhandels sei damals sehr breit gewesen. Der Tennisboom um Boris Becker zog. Bechtel verkaufte neben Sportartikeln auch Kleidung, Hemden und Hosen. „Wir hatten ein Vollsortiment“, sagt der 64-Jährige. Das hat sich geändert. Sportkleidung könne man mittlerweile auch im Discounter oder in Billigläden kaufen.

1994 zog das Fachgeschäft ein paar Häuser weiter in die obere Untergasse und war dort bis 2013 ansässig. Athletico hielt sich beständig, auch wenn damals bereits ein Geschäft nach dem anderen in der Innenstadt schloss.

Einen großen Teil seiner Umsätze habe er schon immer mit der Ausstattung von Fußball- und Handballvereinen getätigt. Dieses Segment habe er immer weiter ausgebaut und verfeinert. Die individuellen Trikotagen für Vereine sind eine seiner Spezialitäten: „Das kann man im Internet nicht nachmachen.“

Service vor Ort ist unersetzbar

Das Netz sei zwar eine große Konkurrenz. Doch es gebe Strategien damit umzugehen. Man müsse immer gut über die Preise im Netz informiert sein und sich daran orientieren, meint er. Wenn man das gleiche Produkt zum selben Preis anbiete, kaufe der Kunde lieber beim örtlichen Einzelhändler. Dort sei der Service besser, sagt Bechtel.

Er hofft auf eine Trendwende: „Immer mehr Menschen haben das ewige Hin- und Herschicken der Päckchen leid.“ Er ist sich sicher, dass ein Sportgeschäft in Homberg seine weitere Berechtigung haben wird, auch wenn er es nicht mehr führen wird. Außerdem setzt er auf das Einkaufszentrum an der Drehscheibe. „Das kann den Einzelhandel in Homberg wieder beleben.“

Erst 2013 hatte Bechtel die Post und das sich anschließende Gelände gekauft und war von der Untergasse in das Gebäude hinter der Post gezogen. Dieser Schritt sei nötig gewesen, weil die Vertragsfirma adidas eine größere Verkaufsfläche gefordert hatte.

Den Umzug hat Bechtel nicht bereut. Die besseren Parkplätze und eine intensive Warenpräsentation hätten sich ausgezahlt. Werner Bechtel will nach der Geschäftsübergabe noch eine Zeit lang in dem neuen Geschäft mitarbeiten. Daneben will er sich weiter seinem Hobby widmen, er ist Vorsitzender des Homberger Tennisvereins.

Und nach Mallorca übersiedeln, wie es die Gerüchteküche sage, das werde er sicher nicht.