Schlager-Traumpaar am Samstag in Homberger Open-Air-Arena

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack spielen am Samstag in der Homberger Open-Air-Arena (Archivfoto)

Hoher Schlager-Besuch in der Homberger Open-Air-Arena: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack geben sich auf dem Gelände der Ostpreußenkaserne die Ehre.

Auch Schlager-Konzerte können derzeit nicht wie gewohnt stattfinden, das Coronavirus macht das unmöglich. Trotzdem sind viele Schlagerstars sehr darum bemüht, ihren Fans ein Konzert bieten zu können. Dazu zählt auch das neue Schlager-Traumpaar Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Am Samstag, 30. Mai, treten sie ab 15.30 Uhr auf der Bühne der Open-Air-Arena in Homberg auf. Das einstündige Konzert, bei dem das Paar sein neues Album „Stark wie zwei“ präsentieren wird, können Fans in ihren Autos live und ohne Ansteckungsgefahr erleben, teilen die Veranstalter mit.

Karten (8,80 Euro pro Person) gibt es online unter openair.cine-royal.de