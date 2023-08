Stricktreff beteiligt sich an „Grüne-Socken“-Aktion für krebskranke Frauen

Von: Lea Beckmann

Sie sind fleißig am Stricken: Die Frauen des Homberger Stricktreffs „Nadelspiele“ fertigen grüne Socken für krebskranke Frauen an. © Kerstin Kramarek

Grüne Socken für krebskranke Frauen: Das ist eine Aktion des Vereins Gynäkologische Krebserkrankungen Deutschland/Schwerpunkt Eierstockkrebs.

Homberg – An dieser Aktion beteiligt sich nun der Stricktreff „Nadelspiele“ aus Homberg.

Es geht darum, so viele Socken wie möglich in der Farbe Grün zu stricken. Warum grün? „Weil es die Farbe der Hoffnung ist“, erklärt Meike Lohbeck. Sie hat den Stricktreff im Januar in Homberg gegründet (HNA berichtete). Dennoch sind alle Socken, die bislang von den 15 Strickerinnen des Homberger Treffs angefertigt wurden, individuell.

„Der Grünton kann variieren, die gesamte Socke muss auch nicht grün sein“, sagt Lohbeck. Eine Teilnehmerin hat zum Beispiel auch einen Schutzengel an die Socke genäht, eine andere hat ihr Werk mit einer gestickten Raupe ergänzt.

Der Verein für Gynäkologische Krebserkrankungen hat die Aktion 2018 ins Leben gerufen. „Die Frauen haben wegen der Chemotherapie oft kalte Füße, da die Durchblutung gestört ist“, sagt Lohbeck. Daher komme die Idee mit den selbst gestrickten Socken. Es sei ein positives Gefühl, krebskranken Frauen auf diese Weise helfen zu können. „Es bekundet Solidarität und das Stricken bekommt einen ganz anderen Sinn“, sagt Lohbeck.

Bislang hat der Stricktreff „Nadelspiele“ 31 Paar Socken gestrickt. Ein bestimmtes Ziel haben sich die Frauen nicht gesetzt. „Wir freuen uns über jedes Paar, das bis Oktober dazu kommt“, erklärt Lohbeck. Dann werden die Strümpfe an den Verein geschickt.

Dieser verteilt die Socken an die Krankenhäuser, die sich besonders Frauen mit Unterleibskrebs und Eierstockkrebs widmen. „Wir möchten mit dieser Aktion schwerpunktmäßig auf die schwere Erkrankung von Eierstockkrebs, aber auch auf andere Unterleibskrebserkrankungen aufmerksam machen“, schreibt der Verein auf seiner Internetseite.

Damit der Homberger Stricktreff überhaupt schon so viele Socken anfertigen konnte, wurden zahlreiche Wollknäuel gespendet. „Zum Beispiel hat uns das Wollstudio in Homberg Wolle geschenkt, aber auch aus ganz Deutschland trudelten Spenden bei uns ein wie von Stine & Stitch“, sagt Lohbeck. Über 40 Knäuel kamen so zusammen, „die haben wir schon fast verstrickt“, betont sie.

Aber nicht nur bei der Wolle habe es viel Unterstützung von außen gegeben. „Wenn wir die Socken verschicken, kommt um jedes Paar eine Banderole“, erklärt Lohbeck. Die Vorlage hat sich der Stricktreff von der Internetseite des Vereins heruntergeladen „und das Medienhaus Homberg hat uns die Banderolen kostenlos ausgedruckt“, sagt Lohbeck. Sie freut sich, dass die „Nadelspiele“ eine so große Unterstützung erfahren.

Jedes Paar Socken ist individuell. © Lea Beckmann

Mit der Aktion helfen die Strickerinnen nicht nur krebskranken Frauen, auch die Gruppe profitiere von dieser Aktion: „Es schweißt zusammen“, sagt Lohbeck.

Jeder, der Lust habe, sich auch an der Aktion zu beteiligen, könne zum wöchentlich Stricktreff kommen, um grüne Socken für einen guten Zweck zu stricken. „Man kann sich die Wolle auch mit nach Hause nehmen“, sagt Lohbeck. Die Frauen des Stricktreffs arbeiten sogar in ihrem Urlaub weiter an den Socken. „Ich bekomme ganz viele Urlaubsbilder – selbst vor der Tower Bridge in London wird grün gestrickt“, sagt Lohbeck.

Und auch wenn man nicht stricken kann, kann man sich an der Aktion beteiligen: „Wir freuen uns über jede Wollspende“, sagt Lohbeck. Denn die braucht es, damit es überhaupt Socken gibt.

Treffen: Montags von 19 bis 21 Uhr im Machwerk in Homberg, Untergasse 6. (Lea Beckmann)