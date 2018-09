TV-Moderatorin Chebu: „Jeder Mensch ist ein Rassist“

Homberg. Oft bekommt die schwarze TV-Moderatorin Anne Chebu Rassismus zu spüren. Darüber hat sie ein Buch geschrieben, das sie in Homberg vorstellt. Auf dem Land, sagt Chebu, sei es besonders schlimm.

Frau Chebu, warum brauchen wir in der heutigen Zeit eine „Anleitung zum Schwarzsein“?

Anne Chebu:Mein Buch ist natürlich nicht die einzige Wahrheit zum Thema Rassismus. Es soll Denkanstöße geben, denn jeder Mensch ist sozusagen ein Rassist.

Inwiefern?

Chebu:Das Klischee- und Schubladendenken nehmen wir praktisch schon mit der Muttermilch auf. In Form von Kinderbüchern oder -Liedern. Das wird so in unser Unterbewusstsein eingemeißelt.

Was wollen Sie mit Ihrem Buch noch erreichen?

Chebu: Das Buch soll auch zeigen, dass schwarze Kultur nicht nur das ist, was wir aus HipHop-Videos kennen. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir in manchen Situationen rassistisch denken und handeln, ohne es zu merken. Ab das kann man sich auch abtrainieren.

Sie engagieren sich seit Jahren in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD). Was haben Sie da gelernt?

Chebu: Ich konnte mich dort mit anderen Schwarzen austauschen, habe schwarze Zeitungen und afrodeutsche Geschichte kennengelernt. Außerdem habe ich mehr über die Probleme des Schwarzseins erfahren.

Welche Probleme zum Beispiel?

Chebu: Rassistische Begrifflichkeiten, die manche schwarze Menschen für sich selbst verwenden. Manchmal weil sie nichts anderes kennen, manchmal auch weil es Übersetzungsfehler sind. So kann das englische „mixed“ nicht mit dem rassistischen Begriff „Mischling“ übersetzt werden. Der Kontext ist ein ganz anderer.

Welche Erfahrungen mit Alltagsrassismus haben Sie selbst erlebt?

Chebu: Ich komme täglich mit Rassismus in Kontakt. Es ist mir beispielsweise schon passiert, dass mich Menschen auf Englisch ansprechen, ich auf Deutsch antworte und sie trotzdem weiter in ihrem gebrochenen Englisch mit mir reden. Obwohl klar ersichtlich ist, dass ich ihre Sprache spreche.

Ich werde teilweise auch nicht ernst genommen. Menschen sehen mich in meinem Beruf als Moderatorin oft nur als Entertainerin, aber nicht als seriöse Person. Eine Stelle, für die ich mich beworben hatte, wurde mir schließlich nicht angeboten, weil ich zu präsent sei und von den eigentlichen Nachrichten ablenken würde. Besonders schwierig ist es, wenn ich von meinem Umfeld wegen meiner Hautfarbe komplett ignoriert und ausgeblendet werde.

Ist Rassismus im ländlichen Raum ein größeres Problem als in Städten?

Chebu: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Wenn man in einer Großstadt lebt, wo es eine Mischung an unterschiedlich aussehenden Menschen gibt, ist man beispielsweise eher gewöhnt, dass ein Schwarzer Deutsch spricht.

Die Stadt bietet schwarzen Menschen außerdem oft bessere Entfaltungsmöglichkeiten, aufgrund der vielen kulturellen Angebote. Es ist leichter, eine schwarze Identität aufzubauen. Trotzdem glaube ich nicht, dass man das pauschalisieren kann. Es kann einem an jedem Ort, in jeder Situation, mit jedem Menschen begegnen.

Gibt es für Sie einen Ort ohne Rassismus?

Chebu: Man wird Rassismus überall finden. Menschen mit Migrationsvordergrund, wie ich es immer nenne, können genauso rassistische Äußerungen von sich geben. Es gibt zum Beispiel schwarze Menschen in rechten Gruppen. Das ist keine Comedyshow, sondern Realität. Auch deutsch-türkische Mitbürger, die Schwarze hassen, kommen vor.

Ein Ort ohne Rassismus ist für mich deshalb schwer vorstellbar. Dennoch beruhigt es mich immer, wenn ich an einem Ort bin, wo ich nicht die einzige Schwarze bin. Die Grundstimmung ist dann einfach angenehmer.

Lesung mit Anne Chebu: Dienstag, 25. September, 19 Uhr, Stadtkirche St. Marien, Homberg.

Anne Chebu: Anleitung zum Schwarz sein. Unrast-Verlag, 116 Seiten, 9,80 Euro.

Zur Person

Anne Chebu wurde 1987 in Nürnberg geboren. Sie studierte Multimedia und Kommunikation in Ansbach. Als TV-Journalistin war sie bereits beim NDR und SWR tätig. 2016 gab sie ihr Debüt als Moderatorin der Frankenschau im Bayerischen Rundfunk. Ihr Buch „Anleitung zum Schwarzsein“ erschien 2014. Das vergangene Jahr hat Chebu mit ihrem Mann in London gelebt.