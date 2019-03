Über die Irrungen der Jugend: Homberger Statttheater zeigte Auerhaus

Homberg – Dass die Jugend nicht immer nur mit Leichtigkeit verbunden werden kann – dies zeigte das Schauspiel Auerhaus im Statttheater Homberg nach dem „Spiegel“-Bestseller von Bov Bjerg am Sonntagabend.

Und zwar so tiefgreifend und berührend, dass es das Publikum verblüfft und betroffen zugleich zurückließ. Denn zum Schluss ging alles ganz schnell – und endete tragisch.

Ein Sommer in den 1980ern in der schwäbischen Provinz, doch es könnte auch der Schwalm-Eder-Kreis sein. Es ist die Zeit, als in jeder Küche noch eine Eckbank stand, die RAF-Plakate in der Post aushingen, man für einen Notruf noch in die Telefonzelle ging und es in Kleinstädten wie unseren noch keine Fußgängerzonen gab.

Der junge Frieder (Tomas Heise) steht vor dem Abitur, die Zukunft ihm offen. Eigentlich. Die Enge des Elternhauses, des Dorfes und der tägliche Trott lösen in ihm eine Todessehnsucht aus, die er in einer spontan gegründeten WG mit seinen Freunden zu überwinden scheint.

Im Radio läuft der 1982 erschienene Song „Our House“ der britischen Band Madness rauf und runter und sorgt nicht nur in der WG auf dem Land für gute Laune. Es ist nicht zuletzt die Musik, die die Theatergäste zurück in die Jugend versetzt und die dem 2015 erschienen Roman von Bov Bjerg und der Bühnenfassung von Kathi Loch den Namen gab.

„Our House“ (Unser Haus), was in der schwäbischen Provinz aber schnell zum Auerhaus wird – „wie Auerhahn und Auerochse“ – so Frieders Freund Höppner (Florian Rast), der die Rolle des Erzählers übernimmt.

So nimmt das junge Tourneetheater – die sechs Schauspieler sind alle zwischen Anfang 20 und Mitte 30 – das Publikum mit auf eine Reise in die 80er und die Erinnerung daran, wie schnell die Jugend vergeht. Die im vergangenen Jahr am Theater Junge Generation in Dresden uraufgeführte Fassung wurde für das Jugendtheater geschrieben.

Das für die Tournee gecastete Ensemble überzeugt durch absolute Spielfreude und Authentizität der Figuren. Neben Höppner und Frieder sind da die als Punk auftretende Vera (Rebecca Selle), die ihre eigene Theorie von freier Liebe aufstellt, die psychotische Brandstifterin Pauline (herrlich verklemmt Emma Henrich), die strebsame Geigenspielerin Cäcilia (Charlotte Mednansky) sowie Harry (Felix Utting), der nicht nur kifft, sondern auch noch schwul ist.

Sie übertragen Joint rauchend, Rotwein trinkend und redend die spätpubertäre Party im Auerhaus auf die Bühne der Stadthalle, dass es eine Freude ist, den Schauspielern zuzuschauen. Mühelos schlüpfen sie auch in weitere Nebenrollen als Psychiaterin, als SEK-Einsatzkommando oder als Beamte in Uniform, als es um Frieders Musterung für die Bundeswehr geht. Das Ende kommt für die Theatergäste plötzlich und tragisch zugleich, als doch Frieders Todessehnsucht siegt – anerkennender, großer Beifall nach der nur 75-minütigen Aufführung.

Termin: Die Komödie „Alles über Liebe“ von Stephan Eckel wird am Samstag, 13. April, ab 20 Uhr in der Stadthalle aufgeführt. Die Vorstellung war im November ausgefallen.