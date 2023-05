Ulrike Keß ist neue Ansprechpartnerin für Akteure in der Region

Von: Maja Yüce

Teilen

Sie machen sich stark für die Region: (von links) Sonja Pauly (GeschäftsführerinSchwalm-Aue), Ulrike Keß (Projektentwicklung Tourismus Leader-Regionen Knüll und Schwalm-Aue), Dr. Nico Ritz (Vorsitzender Zweckverband Knüllgebiet), Viola Müller-Hanke (Regionalmanagerin Leder-Region Knüll), Claus Steinmetz (Vorsitzender des Vereins Regionalentwicklung Schwalm-Aue) und Katrin Anders (Geschäftsführerin Zweckverband Knüllgebiet). © Maja Yüce

Die Regionen Knüll und Schwalm-Aue haben eine gemeinsame Stelle geschaffen, um die Tourismus-Projekte anzukurbeln. Ulrike Keß aus Fritzlar ist die neue Projektentwicklerin.

Schwalm-Eder – Der Tourismus soll im Schwalm-Eder-Kreis an Fahrt aufnehmen: Der Ausbau der Infrastruktur wie etwa der Rad- und Wanderwege, Wohnmobilstellplätze und Ferienwohnungen stehen dabei unter anderem im Mittelpunkt. Um diese Ziele zu erreichen, gibt es eine in Hessen bislang einmalige Kooperation zwischen zwei Leader-Regionen: Die Regionen Knüll und Schwalm-Aue haben eine gemeinsame Stelle geschaffen, um die Tourismus-Projekte anzukurbeln. Ulrike Keß aus Fritzlar ist die neue Projektentwicklerin.

Beide Regionen, Knüll und Schwalm-Aue, arbeiten bereits in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Rotkäppchenland zusammen. Mit dem Naturpark Knüll, der Bergbaufolgelandschaft mit dem Seenland Frielendorf/Borken/Neuenhain und der Schwälmer Landschaftskultur biete man ein hohes freizeittouristisches Potential, erklärte Claus Steinmetz, Vorsitzender des Vereins Regionalentwicklung Schwalm-Aue. Man wolle sich touristisch noch stärker aufstellen, betonte Dr. Nico Ritz, Vorsitzender des Zweckverbands Knüllgebiet. Zugleich solle so auch die Lebensqualität der Menschen in der Region steigen. „Ich glaube, es wird einen riesigen Ruck geben“, so Sonja Pauly, Geschäftsführerin Schwalm-Aue. Noch gebe es zu wenige gastronomische Angebote und Gästeunterkünfte in der Region.

Lokale Entwicklungsstrategien Grundlage der Arbeit von Diplom-Geographin Ulrike Keß sind die „Lokalen Entwicklungsstrategien“ der Leader-Regionen Knüll und Schwalm-Aue. Diese wurden in Workshops von Bürgern und Akteuren des ländlichen Raums erarbeitet. Die Stelle von Keß ist für die Dauer der Leader-Förderperiode (bis 2027) angelegt und wird zu einem hohen Anteil mit EU-Mitteln gefördert (die Summe wurde nicht genannt). Kontakt: kess.schwalm-aue@knuell.de, Tel. 0 66 77/93 99 046.

Ulrike Keß will mit touristischen Akteuren, Kommunen und dem Rotkäppchenland zusammenarbeiten. Naherholung und ländlicher Tourismus seien wesentlich für eine wirtschaftliche, gesellschaftliche und auch kulturelle Entwicklung der Region. Dazu gehöre auch die Weiterentwicklung der Servicequalität durch Fortbildungsangebote und buchbare Angebote im Kulturtourismus sowie regionale Netzwerke. Keß ist auch Ansprechpartnerin für alle, die Ideen im Tourismusbereich entwickeln oder Leader-Förderung für touristische Projekte, wie zum Beispiel Ferienwohnungen, erhalten wollen. „Ich möchte den Menschen Mut machen, touristische Ideen umzusetzen und Lösungen zu finden“, so Keß.

Neben der Personalie Keß gibt es in der Leader-Region Knüll eine weitere Veränderung: Viola Müller-Hanke aus Obermelsungen ist die neue Regionalmanagerin der Leader-Region. Eine ihrer wesentlichen Aufgaben ist es, Projektträger zu beraten. Unter anderem werde es dabei um die medizinische Versorgung im Knüll und auch um den Austausch mit Unternehmen gehen.

Viola Müller-Hanke ist die neue Regionalmanagerin der Leader-Region Knüll

Eine Macherin und eine Gestalterin – so wurden Ulrike Keß aus Fritzlar und Viola Müller-Hanke aus Obermelsungen jetzt vorgestellt. Während Ulrike Keß die neue Stelle im Bereich Projektentwicklung im Tourismus für die Leader-Regionen Knüll und Schwalm-Aue innehat, ist Viola Müller-Hanke die neue Regionalmanagerin der Leader-Region Knüll.



Viola Müller-Hanke war bislang bei der Wirtschaftsförderung des Schwalm-Eder-Kreises im Bereich der Unternehmensförderung tätig und hat dort bereits Berührungspunkte mit der Regionalentwicklung gehabt. „Die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin hat bereits dort viele Berührungspunkte mit der Regionalentwicklung gehabt und einige Erfahrungen sammeln können“, erklärt Dr. Nico Ritz, Bürgermeister von Homberg und Vorsitzender Zweckverband Knüllgebiet. Geografisch liegen sieben der elf Kommunen der Leader-Region Knüll im Schwalm-Eder-Kreis. Zur Leader-Region Knüll gehören: Frielendorf, Homberg, Knüllwald, Neukirchen, Ottrau, Schwarzenborn, Breitenbach am Herzberg, Kirchheim, Neuenstein, Niederaula und Oberaula.



Die Macherin und die Gestalterin: Ulrike Keß (links) und Viola Müller-Hanke. © Maja Yüce

Müller-Hanke ist beim Zweckverband Knüllgebiet angestellt. Ihr sei es wichtig, mit den Menschen im Knüll in den Austausch zu kommen und gemeinsam nachhaltige Projekte zu gestalten.



Während es Keß darum gehen wird, den Tourismus in der Region Knüll und Schwalm-Aue weiter voranzubringen, wird es Müller-Hankes Aufgabe als Regionalmanagerin sein, Projektträger zu beraten und die Projekte der „Lokalen Entwicklungsstrategie“ (LES) umzusetzen. Ihre Aufgaben werden durch die vier Handlungsfelder der lokalen Entwicklungsstrategie geprägt: Daseinsvorsorge, wirtschaftliche Entwicklung, länderlicher Tourismus/Naherholung und Bioökonomie. Für jeden dieser Bereiche gibt es bereits Schwerpunktthemen, die umgesetzt werden sollen. Eine große Herausforderung werde zum Beispiel die Aufrechterhaltung und Verbesserung der medizinischen Versorgung im Knüll sein. „Es ist mir auch eine Herzensangelegenheit, den Austausch mit den Unternehmen als auch der Unternehmen untereinander zu fördern“, sagt sie. Und weiter: „Auch sind mir die Stärkung des Ehrenamts und die Unterstützung von Projekten, die das Dorfleben fördern, wichtig.“

Kontakt zu den Ansprechpartnerinnen Die neue Regionalmanagerin der Leader Region Knüll, Viola Müller-Hanke, ist telefonisch erreichbar unter: 0 66 77/9 39 90 40 und per Mail: mueller-hanke@knuell.de. Internet: knuell.de Ulrike Keß, Projektentwicklung im Tourismus der Leader Regionen Knüll und Schwalm-Aue ist telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 0 66 77/9 39 90 46 und per Mail kess.schwalm-aue@knuell.de Keß ist an jeweils zwei Tagen in Homberg (Fachwerkerei, Marktplatz 9) und Ziegenhain (Paradeplatz 1) vor Ort. Termine nach Vereinbarung.

(Maja Yüce)