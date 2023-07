Von der Kita in den Garten: Leiterin der Kindertagesstätte Osterbach geht in den Ruhestand

Von: Christine Thiery

Sagt adé: Ruth Schmidt arbeitete 43 Jahre als Erzieherin in der Kindertagesstätte Osterbach, zuletzt leitete sie die Einrichtung. © christine thiery

Leiterin der Kindertagesstätte Osterbach, Ruth Schmidt, geht in den Ruhestand.

Homberg – Wenn sie in ihrem Garten werkelt, dann entspannt Ruth Schmidt. „Beim Gärtnern sortieren sich die Gedanken und am Ende blickt man auf ein schönes Ergebnis“, sagt sie. Die Erzieherin wird in Zukunft viel mehr Zeit dort verbringen können. Die Leiterin der Kindertagesstätte Osterbach geht im August in den Ruhestand. 43 Jahre arbeitet sie in der Kita, die sieben vergangenen Jahre in der Leitungsposition. Und auch dort wird gehegt, gepflegt und groß gezogen. Auch diese Arbeit macht der 64-Jährigen immer noch viel Spaß. 1980 trat die Erzieherin ihre Stelle im Osterbach an. Sie hatte sich nach der Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik in Ziegenhain und einem kurzen Ausflug nach Kleinzimmern in der Nähe von Darmstadt dort beworben. Bereits ihr Vorpraktikum hatte sie in Homberg absolviert und kannte die Einrichtung.

„In diesen Zeiten kamen viele Bewerber auf nur wenige Stellen“, sagt die Lützelwigerin. „Heutzutage werden Erzieher händeringend gesucht.“ Ihr gelang der Einstieg, damals noch als junge Mutter von zwei Kindern, die selbst Familie und Beruf unter einen Hut bringen musste. Wenn sie zurück blickt, spricht sie von einer völlig anderen Pädagogik im Vergleich zu heute. „Früher ging es um soziales Lernen, darum Spaß zu leben, und die Kinder sich spielerisch entwickeln zu lassen.“

Kita Osterbach in Homberg: 100 Kinder werden derzeit in fünf Gruppen betreut, die Einrichtung hat 22 Mitarbeiter

Auch heute habe man noch sehr viel Spaß, aber vieles sei anders. Es gebe immer mehr verhaltensauffällige Kinder. Dazu kämen sprachliche Probleme, die Hälfte der Kinder habe Migrationshintergrund, traumatisierte Flüchtlingskinder seien darunter.

100 Kinder werden derzeit in fünf Gruppen betreut, die Einrichtung hat 22 Mitarbeiter. Die Integration ist seit Beginn an der Schwerpunkt, das zeige sich auch in der Zusammenarbeit mit Therapeuten.

Die Coronakrise und die daraus folgende Isolation der Familien mit den damit verbundenen Ängsten habe Spuren bei den Kindern hinterlassen. „Die Leistungsgesellschaft tut ihr Übriges dazu.“ Schmidt plädiert für mehr gutes Bauchgefühl in der Kindererziehung. Ein Kind benötige Raum Kind sein zu dürfen, um sich selbst im Spielen zu erforschen und zu erfahren „Spielen ist lernen“, sagt Ruth Schmdit. Kritisch beurteilt sie den Medienkonsum.

Ruth Schmidt hat vier Enkel und natürlich ihren Garten, in dem sie viel Zeit verbringen möchte

Die Eltern seien insgesamt sehr dankbar, dass die Kinder gut untergebracht, gefördert und betreut werden. Sie beobachtet dennoch eine zunehmende Überforderung. „Wir leisten ganz viel emotionale Arbeit am Kind“, sagt Schmidt. Einzelgespräche mit Eltern, das Angebot von Hilfen und Förderungen sowie die Verbindung zu den Netzwerken seien an der Tagesordnung. Viele Aufgaben würden in die Kindertagesstätten verlagert.

Als Leiterin hat Schmidt viel mit Personalführung und Kommunikation zwischen Eltern, Mitarbeitern und Kindern sowie zum Träger, der Stadt Homberg, geleistet. Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu Frühförder- und Beratungsstelle sowie zu Schulen gehörten zum Geschäft. Die Ausarbeitung des Schutzkonzeptes für Kindertagesstätten ist Thema. Künftig möchte sie sich ehrenamtlich engagieren, etwa in der Kulturarbeit oder den Bürgerbus fahren. Alles in kleinen Schritten und wie sie es sich einteilen möchte. Sie hat vier Enkel und natürlich ihren Garten, in dem sie viel Zeit verbringen möchte. Ihr letzter Arbeitstag ist der 11. August. (Christine Thiery)